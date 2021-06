Roland-Garros 2021 : le premier test de Tsitsipas, Azarenka et Williams pour saisir l'opportunité... Le "Set à suivre" de vendredi

Première journée du troisième tour à Roland-Garros, vendredi, avec Tsitsipas, Medvedev et Zverev chez les messieurs, ainsi qu'Azarenka et Serena Williams chez les dames.

Après les briscards du "Big Three" (Djokovic, Nadal, Federer), place aux jeunes ambitieux vendredi 4 juin sur les courts de Roland-Garros. Stefanos Tsitsipas (22 ans), Daniil Medvedev (25) et Alexander Zverev (24) disputent leur troisième tour pour continuer de rêver d'un premier titre en Grand Chelem. À suivre également, deux ex-numéros 1 mondiales, Viktoria Azarenka et Serena Williams, qui rêvent de retrouver le goût d'un titre majeur.

Premier vrai défi pour Tsitsipas

Le Grec s'est jusqu'à présent baladé sur le Central et le Suzanne-Lenglen, en ne perdant aucun set sur ses deux premières rencontres. Mais la donne pourrait bien changer face à l'expérimenté John Isner (34e mondial), ex-membre du top 10 au classement ATP. Comme Tsitsipas, le géant américain (2,08 m), redoutable serveur, n'a pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi.

La dernière rencontre entre les deux hommes remonte au mois de mars dernier, et s'était conclue par une victoire du joueur grec en deux sets (6-3, 6-2). Impressionnant sur terre battue cette saison avec deux trophées (Monte-Carlo et Lyon) et outsider déclaré pour détrôner Rafael Nadal, Tsitsipas va passer un premier test contre Isner.

Une vraie opportunité pour Serena Williams

La course au 24e titre en Grand Chelem continue pour Serena Williams. Après un premier tour sans (vraiment) trembler face à Begu (7-6, 6-2), la joueuse aux 73 titres en simple a lâché un set face à Buzarnescu au deuxième (6-3, 5-7, 6-1). Vendredi, ce sera face à une compatriote qu’elle tentera d'atteindre la deuxième semaine à Paris pour la première fois depuis 2016.

En face, Danielle Collins (50e mondiale) devrait néanmoins lui opposer une vraie résistance, comme lors de leur unique affrontement début février à Melbourne, avec une victoire accrochée de Serena : 10-6 au super tie-break. Avec les forfaits de Naomi Osaka, Ashleigh Barty et Petra Kvitova, le tableau s’est ouvert pour la cadette des Williams. En cas de victoire contre Collins, l'Américaine ne serait plus qu'à quatre matches d'un 24e titre en Grand Chelem, pour égaler la légende Margaret Court.

Alexander Zverev pour confirmer

Après avoir eu beaucoup de mal à démarrer lors du premier tour face à son compatriote Oscar Otte (3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0), l'Allemand a ensuite assuré contre Roman Safiullin (7-6, 6-3, 7-6), sans forcément briller. Il sera opposé, à l'occasion de ce troisième tour, au Serbe Laslo Djere.

Le 55e joueur mondial reste sur un quart de finale au tournoi de Genève, et avait notamment éliminé Fabio Fognini (29e joueur mondial). Zverev et Djere se sont affrontés pour la première fois le 18 mars 2021, à Acapulco, au Mexique. L'Allemand s'était alors imposé, sans trop de difficultés (6-3, 6-4).

Un nouvel Américain sur la route de Medvedev

Ça n’a rien d’un épisode moderne de la Guerre Froide, mais le hasard du tirage au sort a vu le Russe Daniil Medvedev cerné par les Américains dans la partie basse du tableau. Le numéro 2 mondial, qui a écarté Tommy Paul au deuxième tour, retrouve un autre représentant de l’oncle Sam au troisième tour vendredi, Reilly Opelka, avant de, peut-être, retrouver un nouvel Américain, Marcos Giron, au tour suivant. Mais pour cela, il faudra déjà se débarrasser d’Opelka, tête de série n°32 du tournoi. À priori, l’obstacle n’a rien d’insurmontable pour le Russe, Opelka n’ayant jamais dépassé le troisième tour en Grand Chelem et le premier à Roland-Garros.

L’Américain de 23 ans n’est pas un esthète de la terre battue, puisqu’il n’y a remporté que 33 % de ses matches en carrière (6 victoires, 12 défaites). Mais il aura pour lui d’être celui qui a remporté leur dernier affrontement l’année dernière à Saint-Pétersbourg (2-6, 7-5, 6-4), sur dur. Pas sûr que cela suffise face à un Medvedev qui semble enfin avoir vaincu le signe indien porte d’Auteuil.

Azarenka - Keys, le duel des anciennes combattantes

En 2017, cette affiche aurait pu légitimement être celle de la finale dames. Mais depuis, Victoria Azarenka et Madison Keys ont marqué le pas en Grand Chelem (9 échecs avant les huitièmes de finale pour Azarenka, aucun quart de finale depuis 2018 pour Keys) et se retrouvent aujourd’hui au troisième tour de cette édition 2021 de Roland-Garros. Mais les deux joueuses, respectivement têtes de série n°15 pour Azarenka et n°23 pour Keys, ont encore du talent à revendre. L'affiche s’annonce donc séduisante dans un tableau féminin qui a déjà perdu beaucoup de favorites.

Sur le papier, avantage à l’Américaine, demi-finaliste à Paris en 2018, alors que la Biélorusse est davantage une joueuse de dur (deux victoires à l’Open d’Australie en 2012 et 2013), et dont la meilleure performance à Roland-Garros commence à dater (demi-finale en 2013). Mais la joute devrait valoir le détour. Celle qui l’emportera pourrait ensuite croiser la route d'Aryna Sabalenka (tête de série n°3), la joueuse la mieux classée encore en lice après les forfaits de Barty et Osaka.