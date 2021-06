Roland-Garros 2021 : la finale dames et la finale du double masculin avec Herbert et Mahut... Le programme de samedi

Le tableau féminin et celui du double masculin connaîtront leurs nouveaux lauréats samedi. A suivre également une finale juniors masculine 100% française.

Pour cette avant-dernière journée de l'édition 2021 de Roland-Garros, samedi 12 juin, Barbora Krejcikova et Anastasia Pavlyuchenkova ouvrent le bal sur le court Philippe-Chatrier, avant la finale du double masculin à laquelle prendra part le duo français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

Un peu plus tôt dans la journée et sur le court N°14, les Tricolores Luca Van Assche et Arthur Fils s'affrontent pour le titre chez les juniors.

Tous ces matchs sont à retrouver dès 11 heures sur France Télévisions et sur France.tv.

Le programme du court Philippe-Chatrier

À partir de 15 heures

Barbora Krejcikova (CZE) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) [31]

Alexander Bublik (KAZ)/Andrey Golubev (KAZ) - Nicolas Mahut (FRA)/Pierre-Hugues Herbert (FRA) [6]

Le programme du court N°13

À partir de 12 heures

A.Eala (PHI ) / O.Selekhmeteva (RUS) [1] ou E.Alvisi (ITA ) / L.Pigato (ITA) - Maria Bondarenko [8] / Amarissa Kiara Toth (HUN)

Le programme du court N°14

À partir de 11 heures

Luca Van Assche (FRA) [13] contre Arthur Fils (FRA) [14]

suivi de

Linda Noskova (CZE) contre Erika Andreeva (RUS)

Arthur Fils (FRA) [4] / Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) - Martin KATZ (BEL) / German SAMOFALOV (UKR)