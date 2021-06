Roland-Garros 2021 : vainqueure en double, Barbora Krejcikova devient la septième joueuse à s'offrir le doublé

Barbora Krejcikova conclut sa quinzaine de rêve à Roland-Garros de la meilleure manière qui soit. La Tchèque a été sacrée une deuxième fois porte d'Auteuil, en double dames avec sa compatriote Katerina Siniakova, dimanche 13 juin, après sa victoire en simple la veille face à Anastasia Pavlyuchenkova. Elle est ainsi devenue la septième joueuse à s'imposer à la fois en simple et en double la même année aux Internationaux de France, après Billie Jean King (1972), Margaret Court (1973), Chris Evert (1974, 1975), Virginia Ruzici (1978), Martina Navratilova (1982, 1984) et Mary Pierce (2000), désormais l'avant-dernière à l'avoir réalisé.

Le triomphe de la Tchèque Barbora Krejcikova qui remporte le double avec sa compatriote Katerina Siniakova après sa victoire en simple, pour succéder à Mary Pierce (2000). Bethanie Mattek-Sands et Iga Swiatek n'ont pas fait le poids en finale #RolandGarros pic.twitter.com/QwQt4mW6IO — France tv sport (@francetvsport) June 13, 2021

La Tchèque possède désormais dix titres en duo, dont trois titres en Grand Chelem en double dames avec Katerina Siniakova (Roland-Garros 2018, 2021 et Wimbledon 2018) et trois titres en double mixte avec Rajeev Ram (Open d'Australie 2019 et 2021) et Nikola Mektic (Open d'Australie 2020). Grâce à cette nouvelle performance, les deux joueuses vont passer de 7e et 8e mondiales en double à n°1 à partir de lundi.