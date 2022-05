Le programme de dimanche à Roland-Garros : des chocs pour Nadal et Djokovic, Alcaraz en nocturne face à Khachanov

En simple, il n'y aura aucun Français aux prises sur les courts ocres de Roland-Garros, dimanche 29 mai. Mais, le programme du début des huitièmes de finale est loin de manquer d'intérêt.

Le tenant du titre Novak Djokovic devra se méfier, sur le court Suzanne-Lenglen, de l'imprévisible Diego Schwartzman. À l'aise sur terre, l'Argentin (16e mondial) n'a fait qu'une bouchée de Grigor Dimitrov au tour précédent. Rafael Nadal fera lui aussi face à une opposition coriace, incarnée par Félix Auger-Aliassime. Sans être un spécialiste de la surface, le 9e joueur mondial pourrait poser des problèmes au Majorquin. À suivre également, le duel entre Carlos Alcaraz (6e) et Karen Khachanov (25e) en session de nuit. Ce sera sans doute moins compliqué pour Alexander Zverev (3e), contre le surprenant Bernabé Zapata Miralles (131e).

Les gros poissons sont moins de sortie du côté féminin, même si plusieurs outsiders peuvent émerger. Leylah Fernandez (18e) et Amanda Anisimova (28e) vont s'affronter sur le Chatrier, avant de laisser la place à Elise Mertens (32e) et Coco Gauff (23e). Moins attendues, Martina Trevisan (59e) et Aliaksandra Sasnovich (47e) vont se disputer une place en quarts, un stade seulement atteint par l'Italienne (2020). Enfin, Jil Teichmann (24e) va tenter d'accrocher son premier quart en Grand Chelem. Ce ne sera pas chose aisée contre Sloane Stephens, 64e mondiale, finaliste en 2018, et tombeuse de Diane Parry au tour précédent.

En double, la paire composée de Caroline Garcia et Kristina Mladenovic affronte en deuxième rotation le duo Misaki Doi (Japon) - Ajla Tomljanovic (Croatie) sur le court Simonne-Mathieu. En jeu : une place en quart de finale. Hugo Gaston et Clara Burel prendront la relève, en double mixte, pour disputer leur huitième de finale contre le Belge Joran Vliegen et la Norvégienne Ulrikke Eikeri.

Le programme du court Philippe-Chatrier

À partir de 12 heures

Leylah Fernandez (CAN, tête de série n°17) - Amanda Anisimova (E.-U., n°27)

Elise Mertens (BEL, n°31) - Coco Gauff (E.-U., n°18)

Félix Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Rafael Nadal (ESP, n°5)

Karen Khachanov (RUS, n°21) - Carlos Alcaraz (ESP, n°6)

Le programme du court Suzanne-Lenglen

À partir de 11 heures

Martina Trevisan (ITA) - Aliaksandra Sasnovich (BLR)

Novak Djokovic (SER, n°1) - Diego Schwartzman (ARG, n°15)

Alexander Zverev (ALL, n°3) - Bernabé Zapata Miralles (ESP)

Jil Teichmann (SUI, n°23) - Sloane Stephens (E.-U.)