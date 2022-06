"Ils ont endormi les nerfs qui transmettent la douleur", éclaire une chirurgienne orthopédiste sur le pied "sans aucune sensation" de Rafael Nadal

Il a décroché son quatorzième titre au bout de la souffrance. L'Espagnol Rafael Nadal a été une nouvelle fois sacré, dimanche 5 juin, à Roland-Garros, au terme de plusieurs semaines compliquées physiquement. Entre sa blessure aux côtes après Indian Wells qui a réduit sa préparation sur terre, puis ses douleurs persistantes au pied gauche, le numéro 5 mondial a pu soulever la Coupe des Mousquetaires, notamment grâce à des injections d'anesthésiants sur certains nerfs de son pied, afin d'en réduire la douleur.

"Je n'avais plus aucune sensation au niveau du pied, parce que mon docteur a pu mettre un anesthésiant au niveau des nerfs et cela a supprimé toutes les sensations au niveau de mon pied", a-t-il expliqué en conférence de presse d'après-match, dimanche. Alors que l'Espagnol a évoqué un pied "endormi", franceinfo: sport a interrogé Marie-Aude Munoz, chirurgienne orthopédiste, spécialisée dans le pied et la cheville à Montpellier, pour comprendre comment il a pu jouer dans de telles conditions.

Rafael Nadal a expliqué avoir reçu des injections au niveau des nerfs, "pour couper la douleur" et avoir joué sans aucune sensation au niveau du pied. Comment peut-on jouer avec un "pied endormi" ?

Marie-Aude Munoz : Déjà, il faut savoir que vous avez trois types de nerfs : le nerf qui donne la sensation, les nerfs qui vont aller jusqu'aux muscles pour leur donner une commande et les faire bouger, et les nerfs de la douleur. Ensuite, pour que le pied puisse bouger, il y a des muscles dans le mollet et dans le pied. Même si vous ne sentez pas votre pied, vos muscles travaillent quand même, et vous pouvez marcher normalement.

Si Rafael Nadal ne sentait pas du tout son pied, il n'aurait pas pu jouer, ni même marcher. La semelle du pied devait donc être sensible. Dans le cas de Nadal, ce qu'ils ont fait semble-t-il, est qu'ils ont endormi certains petits rameaux nerveux, sur la zone de sa pathologie de Müller-Weiss. Ils ont sélectionné les nerfs qui donnent la sensibilité et la douleur à cet endroit-là. Il l'a dit d'une manière générale, mais ce n'est pas tout le pied qui a été endormi, c'est la zone pathologique, où on arrive à bloquer les nerfs qui remontent l'information de la douleur.

Ces muscles fonctionnaient donc puisqu'ils n'ont pas bloqué les nerfs qui font fonctionner les muscles, mais uniquement les fibres sensitives et douloureuses sur la zone du pied malade.

L'Espagnol a expliqué qu'il avait "pu jouer pendant ces deux semaines" grâce à ces injections d'anesthésiant. Y-a-t-il un risque de recevoir ces injections sur deux semaines ?

Oui, ce n'est pas anodin. Il y a le risque que le produit abîme les nerfs de la zone concernée. Dans le pire des cas, il peut y avoir des lésions partielles, c'est-à-dire que le nerf va retrouver la sensibilité, mais comme il a été abîmé, cela va créer encore plus de douleur. Au lieu de vous transmettre l'information "on touche mon pied", le nerf va rapporter l'information "j'ai mal".

Jouer sous anesthésiant peut-il comporter d'autres risques ?

Comme le patient a moins de sensations, il peut pousser son pied un peu trop loin, et risquer de se casser la cheville parce qu'il va faire un mauvais appui, qu'il ne pourra pas contrôler. Le danger c'est que sur un appui, son pied tourne, et qu'il se fasse une fracture ou une entorse grave.

Nos nerfs sensitifs sont aussi là pour nous arrêter. Il ne faut pas oublier que la douleur est surtout faite pour nous protéger. Rafael Nadal a pris un risque très important, car son corps est son outil de travail, mais ce risque doit être mesuré, ponctuel, et réservé à ce niveau d'activité, et non une pratique à effectuer chez monsieur et madame tout le monde.

Il a aussi annoncé qu'il allait essayer un autre traitement, "par radio fréquence". En quoi ce traitement consiste-t-il ?

Je pense qu'il s'agit d'un essai thérapeutique, d'un traitement qui n'est pas encore reconnu. Car, en ce qui concerne les traitements classiques et validés, il les a déjà tous essayés, je présume. Mais je ne peux pas vous dire en quoi cela consiste.

Etant donné où il en est aujourd'hui, il est à un stade terminal, il va tout essayer. La seule chose qu'on pourrait faire est de lui bloquer les petites articulations qui sont douloureuses, mais en optant pour cette option, personne ne peut lui garantir qu'il pourra retrouver son niveau, ni même rejouer au tennis. C'est pour cela qu'il souhaite essayer d'autres solutions avant celle-ci.