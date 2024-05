Roland-Garros 2024 : l'exploit de Chloé Paquet, tombeuse de la tête de série n°32, qualifiée pour le troisième tour

La Française, 136e joueuse mondiale, s'est offerte la Tchèque Katerina Siniakova, 33e mondiale, jeudi, en trois sets (3-6, 7-6, 7-6) et plus de trois heures de jeu.

C'est une première. Pour sa dixième participation aux Internationaux de France (tableau des qualifications compris), Chloé Paquet s'est ouvert les portes du troisième tour de Roland-Garros, jeudi 30 mai. Un billet acquis en battant la Tchèque Katerina Siniakova, 33e mondiale, 3-6, 7-6 [7-2], 7-6 [10-6] après un combat de trois heures et six minutes. Jamais l'actuelle 136e au classement WTA n'était allée aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem.

Contrairement à l'année passée, il y aura donc une Française présente au troisième tour. La tâche sera encore plus ardue face à Marketa Vondrousova, tête de série n°5, lauréate à Wimbledon l'an passé et finaliste à Roland-Garros en 2019. Elle pourrait être rejointe à ce niveau de la compétition par Varvara Gracheva, naturalisée en 2023, et qui affronte Bernarda Pera plus tard dans la journée.

Un match interrompu deux fois par la pluie

Sur le court n°7, la Française de 29 ans a bien débuté, en faisant le break pour mener 3-1. Un bon début enseveli par une avalanche de cinq jeux perdu, qui l'on vue concéder la première manche (6-3) après 48 minutes. La pluie lui a alors offert un premier répit. La Tchèque a paru partir sur les mêmes bases au retour, en réalisant le break dès la reprise (3-1). Mais la mécanique tchèque s'est subitement enrayée, les deux jeunes femmes se tenant jusqu'au tie-break sans qu'aucune d'entre elles ne se procure la moindre balle de break.

Dans ce jeu décisif, Chloé Paquet a pris le large (5-1), moment choisi par la tête de série n°32 pour s'énerver contre le public et l'arbitre. Cela n'a rien changé et la Tricolore a égalisé à une manche partout, avant d'enchaîner, dans la foulée, avec un break dès l'entame du troisième set (2-0).

La pluie s'est alors de nouveau invitée au-dessus de la porte d'Auteuil pour ramener les joueuses aux vestiaires. Au retour d'un soleil relatif, la Française a concédé sa mise en jeu par deux fois, avant de recoller au score à 4-4, soutenue par un court n°7 acquis à sa cause face à la double gagnante en double à Roland-Garros en 2018 et 2021.

Paquet emballe le public

A 5-4, 30-0, la Française est passée à deux points du match, mais Siniakova a recollé, pour pousser Chloé Paquet au super tie-break, qui se joue en dix points. Un jeu décisif d'abord à sens unique pour la Tricolore (5-0), avant que la Tchèque ne revienne à 5-4.

2e tour - Chloé Paquet : "C'est vraiment génial" Après sa victoire contre la Tchèque Katerina Siniakova, Chloé Paquet était bien entendu ravie de sa belle performance et se satisfaisait de rejoindre pour la première fois de sa carrière un 3e tour en Grand Chelem sur ses terrains d'entraînement à Roland-Garros.

Un frisson vite évacué pour la Française qui a conclu l'affaire 10-6 tout en sérénité, chez elle. "C'est un rêve, j'habite à cinq minutes, je m'entraîne ici toute l'année. S'il y avait un moment où je voulais faire mon troisième tour, c'était ici. Un court plein, un scénario de fou avec un super tie-break pour la première fois. Je suis hyper contente, l'aventure continue", a-t-elle réagi.