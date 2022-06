DIRECT. Roland-Garros : Ruud peut-il priver son idole Nadal d'un 14e titre sur la terre battue parisienne ? Suivez la finale à 15 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROLAND_GARROS

: Bonjour Louis, bonjour à toutes et à tous ! J'arrive en renfort dans ce live pour suivre avec vous la finale de Roland-Garros entre Rafael Nadal et Casper Ruud ! A vos pronostics, je vais tenter la grosse cote avec une victoire de Ruud en quatre manches (comment ça je suis supporter de Federer ?).





: L'inégalable Pierre Godon me rejoint dans ce direct pour notamment suivre cette finale.

: Rafael Nadal dit qu'il espère pouvoir jouer encore plusieurs années. "Pour l'instant, je supporte tout ça", déclare-t-il.

: Rafael Nadal pourra-t-il participer à Roland Garros l'année prochaine ? "On va essayer de trouver des solutions pour résoudre cette histoire de pied", dit-il à France Télévisions. "Je vais tout faire pour continuer à jouer", insiste-t-il.

: Rafael Nadal est atteint du syndrome Müller-Weiss, une pathologie dégénérative et incurable. Elle est "irréversible", explique à franceinfo sport Gilbert Versier, chirurgien orthopédique à Paris.

: Rafael Nadal a accordé un entretien exclusif à France Télévisions. L'Espagnol revient notamment sur sa condition physique.







: Casper Ruud, 23 ans, n'avait jamais atteint le dernier carré d'un Grand Chelem. Franceinfo sport revient sur le parcours de celui qui est déjà le meilleur joueur de tennis norvégien de l'histoire.







: Voici une illustration de l'énorme difficulté qui attend Casper Ruud : Rafael Nadal a remporté toutes ses finales à Paris. Treize disputées, treize victoires. Et il n'a jamais concédé plus d'un set en finale.

: C'est dans moins d'une heure. Rafael Nadal et Casper Ruud s'affrontent pour la finale. Le Norvégien est condamné à l'exploit pour battre l'Espagnol. "Il va falloir qu'il ait une vraie stratégie s'il veut battre Rafa parce qu'il ne peut pas compter que sur ses qualités. Je trouve que Zverev a ouvert des portes avec un déplacement exceptionnel, une grosse défense. Il va devoir rentrer sur le court avec une vision et une stratégie très claires et les exécuter à la perfection", remarque Patrick Mouratoglou, consultant France Télévisions et entraîneur de Simona Halep et Serena Williams.

: "Techniquement, on a oublié de remercier la FFT [Fédération française de tennis] et Amélie [Mauresmo, directrice du tournoi] pour nous avoir donné la wild card parce que sinon on ne gagnait pas Roland, je crois", déclare Kristina Mladenovic en souriant. "On ne jouait plus trop en double, donc on n'avait plus trop de classement et donc un grand merci."

: Caroline Garcia et Kristina Mladenovic s'adressent au public après leur victoire. "Remporter ce titre avec toi, c'est le rêve", déclare Kristina Mladenovic à sa partenaire. Les deux joueuses sont très émues.

: Retrouvez la balle de match de Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Comme en 2016, elles remportent le double dames à la porte d'Auteuil.



: Superbes française. Merci et bravo.

: Bravo Caro et Kiki !

: La troisième balle de match est la bonne ! Les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic remportent la finale du double dames en battant les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff en trois sets (2-6, 6-3, 6-2).

: Deuxième balle de match pour les Françaises.

: Mais excellent retour de Coco Gauff ! 5-2 pour les Françaises dans la 3e manche et 40-40.

: Première balle match pour Caroline Garcia et Kristina Mladenovi en finale du double femmes.

: A un jeu du titre ! Caroline Garcia et Kristina Mladenovic mènent désormais 5-1 dans la troisième manche en finale du double femmes contre les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff.

: Double break pour Caroline Garcia et Kristina Mladenovic dans la troisième manche (3-0). Elles affrontent Jessica Pegula et Coco Gauff en finale du double femmes. Vous pouvez regarder le match en direct sur France 4.

: Les Françaises mènent 2-0 dans la troisième manche et confirment leur break.







(THOMAS SAMSON / AFP)

: C'est parti pour un troisième set. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté la deuxième manche (6-3) en finale du double femmes contre les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff.

: Les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic concèdent le premier set (2-6) de la finale du double femmes contre les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff. Mais elles se reprennent dans la deuxième manche où elles mènent 3-0.

: Caroline Garcia et Kristina Mladenovic rêvent de remporter le tournoi une seconde fois, après leur sacre de 2016.

: Les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic affrontent maintenant les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff pour la finale du double dames. Un match à regarder sur France 4 et à suivre dans le direct de franceinfo sport.

: Interrompues hier à cause de la pluie, deux finales viennent de prendre fin :



• Le Néerandais Niels Vink a remporté le simple quad messieurs en battant son compatriote Sam Schroder (6-4, 7-6)



• Les Néerlandaises Diede De Groot et Aniek Van Koot s'imposent (7-6, 1-6, 10-8) en finale du double tennis-fauteuil face à a Japonaise Yui Kamiji et la Sud-Africaine Kgothatso Montjane.

: Dernière journée de la quinzaine. Voici le programme du court central :



• Finale du double, à partir de 11h30 : les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic affronteront les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff. Les Bleues rêvent de rééditer leur exploit de 2016 lorsqu'elles avaient soulevé le trophée, rappelle franceinfo sport.



• L'Espagnol Rafael Nadal sera face au Norvégien Casper Ruud pour la finale hommes en simple. A 23 ans, le numéro 8 mondial va disputer sa première finale de Grand Chelem face au roi incontesté de la terre battue parisienne.

