Direct Roland-Garros 2024 : Iga Swiatek vise un quatrième sacre face Jasmine Paolini... Suivez et commentez avec nous la finale

Le tournoi touche à sa fin porte d'Auteuil et le chapitre du tableau féminin se refermera dès ce samedi 8 juin à Roland-Garros. Opposées en finale, Iga Swiatek et Jasmine Paolini sont face à des défis bien différents (à partir de 15 heures, en direct sur France 2 et france.tv). En double masculin, place à une finale d'outsiders.

Swiatek-Paolini, l'évidence et la surprise

À l'heure de fouler la terre battue du court Philippe-Chatrier samedi, Iga Swiatek entrera en habituée sur le court. D'une part parce qu'elle y disputera sa quatrième finale de Roland-Garros en six participations, mais aussi parce que son statut de n°1 mondiale lui a donné le droit d'y disputer tous ses matchs. Tout le contraire de son adversaire, Jasmine Paolini, qui n'avait encore jamais disputé de match sur le Central avant son quart de finale contre Elena Rybakina et qui, surtout, n'avait jamais fait mieux qu'un deuxième tour à Roland en cinq participations.

Impressionnantes contre Coco Gauff et Mirra Andreeva en demi-finales, les deux joueuses sont attendues pour un match emballant, où la Polonaise partira toutefois largement favorite. Elle mène en tout cas 2-0 dans leurs confrontations directes, alors que la dernière remonte à l'US Open 2022.

Duel d'outsiders en double masculin

Les têtes de série n°1 et n°2 du tournoi de double étaient encore en lice au stade des demi-finales, mais aucune n'aura les honneurs du court Philippe-Chatrier ce samedi. En cause, les paires composées de Marcelo Arevalo et Mate Pavic, et de Simone Bolelli et Andrea Vavassori, qui ont réussi l'exploit de sortir les grands favoris du tournoi.

Les premiers nommés ont joué les prolongations contre Horacio Zeballos et Marcel Granollers, têtes de série n°1, en l'emportant en trois sets et 2h de jeu (3-6, 6-4, 7-5), après avoir notamment éliminé les frères Tsitsipas en quarts de finale. Pour les seconds, il a fallu un sacré parcours pour arriver jusqu'ici. En demi-finales, les deux Italiens ont sorti la paire Bopanna-Ebden, tête de série n°2 (7-5, 2-6, 6-2), après avoir déjà éliminé les têtes de série n°3 en quarts de finale.

Diede De Groot encore une fois

La finale du tennis fauteuil dames entre Diede De Groot (n°1) et Zhenzhen Zhu a tournée en faveur de la Néerlandaise, qui a néanmoins eu du mal à se défaire de la Chinoise. En s'imposant 4-6, 6-2, 6-3 en 2h07 de jeu, la numéro 1 mondiale a décroché sa cinquième couronne à Paris, la quatrième consécutive, elle qui a également fait les quatre à la suite en début d'année à l'Open d'Australie, qui pourrait également le faire à Wimbledon. En revanche, à l'US Open, elle visera un septième titre consécutif à New York.