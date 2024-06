Direct Roland-Garros 2024 : demi-finales Carlos Alcaraz-Jannik Sinner, Casper Ruud-Alexander Zverev... Suivez avec nous la journée de vendredi

La première affiche de la journée entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner est particulièrement attendue par les passionnés de tennis. La dernière fois que les deux joueurs se sont affrontés en Grand Chelem, c'était en quart de finale de l'US Open 2022, et on avait assisté à un match monumental. L'Espagnol avait fini par s'imposer en cinq sets (6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3) et plus de cinq heures de jeu. En neuf confrontations, le numéro 3 mondial mène 5 à 4 face à l'Italien, avant cette rencontre.