Direct Roland-Garros 2024 : Coco Gauff défie Iga Swiatek avant un duel Paolini-Andreeva... Suivez les demi-finales

Elles se rapprochent du but. Après avoir déjà remporté cinq matchs chacune, Coco Gauff, Iga Swiatek, Jasmine Paolini et Mirra Andreeva ne sont plus, jeudi 6 juin, qu'à deux succès de soulever la coupe Suzanne-Lenglen. Triple lauréate de l'épreuve et double tenante du titre, la Polonaise, numéro 1 mondiale, est la seule à avoir déjà connu la sensation d'être couronnée à Roland-Garros, alors que l'Italienne et la Russe découvrent ce stade de la compétition en Grand Chelem.

Un remake de la finale 2022 pour démarrer

Coco Gauff retrouve à partir de 15 heures Iga Swiatek, sa bête noire porte d'Auteuil, qui l'a battue lors des deux dernières éditions du tournoi et l'a privée de son premier titre en Majeur à Roland-Garros en 2022 en ne lui laissant que quatre jeux (6-1, 6-3). Depuis, l'Américaine a remporté l'US Open, a continué à progresser et à prendre en expérience. Elle espère, enfin, battre la numéro 1 mondiale à Paris.

Une demi-finale surprise pour terminer

Un choc Aryna Sabalenka-Elena Rybakina était attendu, mais ce seront finalement Mirra Andreeva et Jasmine Paolini qui s'affronteront en fin d'après-midi sur le Central. Les deux joueuses, novices à ce stade en Grand Chelem, tenteront de décrocher leur premier ticket pour une finale de Majeur. La Russe, âgée seulement de 17 ans, pourrait devenir la plus jeune joueuse à atteindre une finale d'un des quatre grands tournois depuis Martina Hingis, qui a remporté son premier Open d'Australie à 15 ans et 9 mois en 1997.