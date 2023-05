Direct Roland-Garros 2023 : Paire et Mladenovic sont sur le court... Suivez la deuxième journée

Le premier tour se poursuit à Roland-Garros, lundi, avec l'entrée en lice de Novak Djokovic et de Carlos Alcaraz ainsi que de plusieurs Français dont Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Benoît Paire.

Six Français sur les courts

Six tricolores joueront sur la terre battue parisienne, lundi 29 mai. Kristina Mladenovic ouvrira le bal face à l'Américaine Kayla Day. Sa compatriote et tête de série n°5, Caroline Garcia, évoluera sur le Court Central face à la Chinoise Xiyu Wang. Chez les hommes, Benoît Paire sera le premier à fouler le court Suzanne-Lenglen face à la tête de série n°14, le Britannique Cameron Norrie. En dernière rotation, Arthur Fils et Alexandre Müller seront aussi opposés à des têtes de série, respectivement Alejandro Davidovich Fokina (tête de série n°29) et Jannik Sinner (n°8). Luca Van Assche affrontera lui l'Italien Marco Cecchinato sur le court 14.

Les favoris entrent en lice

Ce deuxième jour de ce Roland-Garros 2023 verra l'entrée en lice des deux immenses favoris dans le tableau masculin : Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Le Serbe, tête de série n°3, jouera en deuxième rotation sur le court Philippe-Chatrier face à l'Américain Aleksandar Kovacevic. L'Espagnol, tête de série n°1, entrera en scène en troisième rotation sur le court Suzanne-Lenglen contre l'Italien Flavio Cobolli.

Une première journée mitigée pour les Français

Sur les dix Tricolores engagés, dimanche, porte d'Auteuil, seulement quatre ont passé l'écueil du premier tour : Lucas Pouille, Léolia Jeanjean, Corentin Moutet et Ugo Humbert. De plus, les deux derniers cités sont sortis vainqueurs d'un duel franco-français, respectivement contre Arthur Cazaux et Adrian Mannarino. En revanche, Alizé Cornet a été éliminée d'entrée, comme Constant Lestienne qui a fait trembler Karen Khachanov, tête de série n°11.