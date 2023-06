Direct Roland-Garros 2023 : Iga Swiatek accrochée dans le 2e set face à Beatriz Haddad Maia... Suivez la deuxième demi-finale

La Polonaise de 22 ans vise, jeudi, une troisième finale porte d'Auteuil en cinq éditions disputées.

Elle a passé à peine plus de six heures sur la terre battue parisienne et même Coco Gauff, finaliste en 2022, a mangé la poussière. Iga Swiatek affronte, jeudi 8 juin, Beatriz Haddad Maia, tête de série n°14, pour une troisième finale à Roland-Garros. La numéro 1 mondiale est irrésistible sur ce court Philippe-Chatrier, ayant signé une 12e victoire consécutive porte d'Auteuil contre l'Américaine au tour précédent, sa 23e sur ses 24 derniers matchs ici.

A l'inverse, la Brésilienne est une vraie marathonienne. Beatriz Haddad Maia est la joueuse à avoir passé le plus de temps sur l'ocre parisien (12h55) et elle reste sur deux victoires particulièrement renversantes. En quart, elle a en effet trouvé les ressources pour surprendre la Tunisienne et 7e au classement WTA, Ons Jabeur. Surtout, elle avait fait le show en huitièmes contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, s'imposant 6-7[3], 6-3, 7-5 après 3h51 de combat, devenant la gagnante du troisième match le plus long dans l'histoire du tournoi chez les femmes. Suivez ce match en direct commenté.