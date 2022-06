DIRECT. Roland-Garros 2022 : la paire Houdet-Peifer éliminée, Gauff en finale du double avec Pegula, Debru fait le break... Suivez la journée de vendredi

L'heure est aux demi-finales dans les tableaux masculin, juniors, double et tennis-fauteuil. Suivez la treizième journée de Roland-Garros en direct.

Début de la treizième journée à Roland-Garros, vendredi 3 juin. Parmi les matchs à ne pas manquer : les deux demi-finales du tableau masculin. Rafael Nadal est d'abord opposé à Alexander Zverev, dès 14h45, puis Marin Cilic (tête de série n°20) affronte le Norvégien Casper Ruud (n°8).

Avant ces chocs, plus tôt dans la journée, dès 11h, les doubles champions paralympiques Nicolas Peifer et Stéphane Houdet prennent part à la demi-finale du tournoi de tennis fauteuil contre le duo Gustavo Fernandez-Shingo Kunieda. Le jeune Français Gabriel Debru, 16 ans, jouera sa place en finale du tournoi juniors en deuxième rotation, contre le Croate Dino Prizmic, tête de série n°10. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic tenteront, elles, de décrocher leur ticket pour la finale du double dames face à la paire Ostapenko-Kichenok, têtes de série n°14. Suivez la journée en direct.