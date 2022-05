A Roland-Garros, un espace coworking au bord des courts : "Vous n'allez pas le répéter à mon boss, quand même ?"

Au pied de l'emblématique court Suzanne-Lenglen de Roland-Garros, une grande terrasse a été aménagée avec des transats, des tables et des prises. Mais aussi un grand écran diffusant les 14 matchs qui se jouent en ce moment. Bienvenue dans les espaces de travail éphémères proposés par le tournoi de tennis parisien. Benjamin a été tenté par cette expérience de coworking. Parvient-il à se concentrer ? "Sur les écrans de tennis, très bien ! lance-t-il dans un rire. Sur le mien, un peu moins... Vous n'allez pas le répéter à mon boss, quand même ?"

Denis, fan de tennis lui aussi, tourne le dos à l'écran volontairement. "Là, je travaille, sourit-il, je vais quand même avoir une visio aussi vers 11 heures. Mais je pense que je vais faire une pause vers midi et puis une autre pause dans l'après-midi pour aller voir quelques matchs."

Le court Suzanne-Lenglen à Roland Garros. (EMMA SARANGO / RADIO FRANCE)

Quarante euros en moyenne pour télétravailler

Pour 40 euros en moyenne la journée, vous pouvez installer votre ordinateur, rédiger des compte-rendu, faire des réunions en visio... et profiter des pauses pour aller voir un match de tennis. Une quinzaine de courts annexes sont ouverts aux travailleurs, et c'est plutôt la curiosité que la passion qui a amené Clémence, pas vraiment fan de tennis. "Je ne serai peut-être pas allée voir des matchs autrement, reconnaît la jeune femme. J'ai regardé la première journée de qualifications pour m'entraîner, essayer de m'améliorer sur les règles. J'ai juste téléchargé l'application où on voit tous les matchs qu'il va y avoir dans la journée, et je pense que je verrai au fil de l'eau."

Tout au long de cette semaine, plus d'un millier de travailleurs auront fait le break sur les courts de Roland Garros.