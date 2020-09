Premier contact sur le terrain pour Kamala Harris, colistière de Joe Biden

Kamala Harris pendant son déplacement dans le Wisconsin lundi 7 septembre. (KEREM YUCEL / AFP)

Kamala Harris, désignée au mois d'août colistière démocrate de Joe Biden pour la présidentielle américaine, a fait lundi 7 septembre son tout premier déplacement sur le terrain depuis sa nomination. C'était à Milwaukee, dans le Wisconsin qui avait basculé en 2016 en faveur de Donald Trump. Un État stratégique, à la fois rural et urbain, dans le viseur des démocrates qui comptent bien le reconquérir.

Le Wisconsin a également été marqué par la bavure policière de Kenosha. Kamala Harris a d'ailleurs rencontré la famille de Jacob Blake, cet Afro-américain blessé de sept balles dans le dos par un officier de police. Elle s'est également entretenue au téléphone avec lui. La colistière de John Biden a aussi rencontré des commerçants et des chefs d'entreprise afro-américains : c'est aussi cet électorat qu'il faut aller chercher avant le 3 novembre.

L'atout jeunesse de Joe Biden

Kamala Harris mise beaucoup sur son dynamisme, son sens aigu du contact, comme pendant cette visite dans le Wisconsin où elle a croisé à Milwaukee une quarantaine de sympathisants démocrates : "Il faut qu'on y arrive. J'ai besoin de votre aide, leur a-t-elle lancé. N'oubliez pas le vote par procuration. Ça commence le 20 octobre. D'ailleurs, ce sera mon anniversaire." La sénatrice de Californie aura effectivement 56 ans ce jour-là, presque 22 de moins que Joe Biden.

Ce style moderne, offensif et direct, Kamala Harris l'a aussi montré sur CNN il y a quelques jours. Elle a accusé Donald Trump de ne pas être crédible quand il parle d'un possible vaccin contre le coronavirus.

Une colistière expérimentée mais qui divise

Kamala Harris, ancienne procureure générale de Californie, est sénatrice depuis 2017. C'est une femme noire d'origine jamaïcaine par son père, sa mère a immigré d'Inde. Elle est également centriste, comme Joe Biden. Et comme lui, elle n'est pas très populaire chez les militants les plus à gauche du Parti démocrate. Enfin, son âge pourrait rassurer les électeurs qui penseraient que Joe Biden, 78 ans en novembre, serait trop vieux pour un éventuel deuxième mandat en cas d'élection.

Kamala Harris, sera en première ligne pendant la campagne. Son sens de la formule et son énergie vont être de plus en plus mis à contribution jusqu'au 3 novembre. Jeudi, elle sera par exemple en déplacement à Miami, en Floride. Puis le 7 octobre à Salt Lake City, dans l'Utah, pour le débat des deux colistiers : Kamala Harris face à Mike Pence, l'actuel vice-président. Peut-être une nouvelle occasion pour Kamala Harris de s'illustrer. Elle avait été très remarquée lors de précédents débats, notamment pendant la primaire démocrate.