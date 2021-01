PODCAST. Trump, Biden, chassé croisé à la maison blanche

Le président élu Joe Biden serre le poing en parlant de l'obtention des 270 voix du collège électoral nécessaires pour devenir le 46e président des États-Unis. (THE WASHINGTON POST / THE WASHINGTON POST)

Joe Biden, devenu mercredi le 46e président des Etats-Unis sur un appel à "l'unité", a immédiatement pris une série de décisions marquant une nette rupture avec le mandat de Donald Trump, qui aura déchiré les Américains et bousculé le monde.

Le démocrate est arrivé à la Maison Blanche après avoir solennellement prêté serment sur les marches de ce même Capitole pris d'assaut il y a deux semaines par des militants trumpistes chauffés à blanc par le refus du milliardaire républicain de reconnaître sa défaite.

Dans une ville de Washington aux allures de camp retranché pour éviter de nouveaux débordements, il a quitté sa limousine pour franchir les derniers mètres à pied entouré par sa famille.

Dans le Bureau ovale, Joe Biden a signé plusieurs décrets présidentiels pour faire face aux crises multiples et profondes que traverse l'Amérique et revenir sur les mesures phares de l'ère Trump, en engageant notamment le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé.

Les premiers pas du nouveau président

Donald Trump s'est envolé pour la Floride, Joe Biden s'est installé à la maison blanche : les correspondants des radios publiques francophones de la capitale fédérale se retrouvent pour revenir sur cette investiture hors normes, raconter les premiers pas du 46ème président américain, et tâcher de répondre aux deux questions qui taraudent le pays : Joe Biden parviendra t-il à unifier l’Amérique comme il le promet ? Que va devenir Donald Trump ?

Pour en discuter, les cinq membres du podcast Washington D'Ici ont fui le centre ville de la capitale fédérale, où les abords des bâtiments publics sont devenus complètement inaccessibles du fait d'un imposant dispositif de sécurité.