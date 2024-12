"On a déjà l'impression qu'il y est déjà et que la fatigue des médias à le couvrir se fait sentir parce qu'il occupe beaucoup de place, comme d'habitude, Monsieur Trump" : le ton est donné par Frédéric Arnould (Radio-Canada). À quelques semaines de l'investiture, dans cet épisode, l’équipe de Washington d’ici passe en revue les nominations du futur président des Etats-Unis au sein de son équipe gouvernementale, notamment celle de Kash Patel, un complotiste notoire, à la tête du FBI. "C'est quelqu'un qui est extrêmement proche de Donald Trump qui défend ses intérêts, même disant qu'il fallait utiliser les moyens de l'État pour s'en prendre aux ennemis de Donald Trump", estime Jordan Davis (RTS). Cette nomination suscite de vives inquiétudes quant à l'indépendance de la justice et à la possible instrumentalisation du FBI à des fins politiques.

Un boulevard pour Donald Trump ?

Les correspondants abordent également la grâce présidentielle accordée par Joe Biden à son fils Hunter, accusé de possession illégale d'armes. Si cette décision est compréhensible d'un point de vue humain, elle est perçue comme une erreur politique majeure. "C'est un cadeau politique pour Donald Trump, que cela le renforce politiquement", juge Sonia Dridi (RTBF). En effet, Donald Trump peut désormais utiliser cet argument pour justifier ses propres grâces controversées et attaquer la crédibilité de Joe Biden.

Sur le plan économique, le futur président des Etats-Unis menace d'imposer des tarifs douaniers sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. "Quand Trump décide d'imposer les droits de douane, les autres essaient d'imposer la réciprocité tant bien que mal", explique Sébastien Paour de franceinfo, revenant sur la première présidence Trump. Cette politique protectionniste risque d'entraîner une hausse des prix et de nouvelles tensions commerciales. Face à ces menaces, les dirigeants du monde entier tentent de s'adapter et de courtiser Donald Trump, comme l'illustre la visite de Justin Trudeau à Mar-a-lago.

Enfin, l’équipe de journalistes s'interroge sur la couverture médiatique de Donald Trump et la difficulté pour les journalistes de ne pas tomber dans le piège de la provocation. "Il est dans une logique de la téléréalité", note Jordan Davis (RTS). L'omniprésence de Donald Trump sur les réseaux sociaux, ses annonces fracassantes et son style provocateur rendent difficile une couverture objective et mesurée de ses actions. Les médias, tentés par le sensationnalisme, risquent de se laisser dicter l'agenda par Trump et de contribuer à la polarisation de l'opinion publique.

"Washington d'ici" est un podcast des médias francophones publics. Deux fois par mois, les correspondant·e·s de franceinfo, la RTBF, Radio-Canada, la RTS et RFI décryptent, à leur manière, les toutes dernières infos de la campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2024. Avec Sébastien Paour (franceinfo), Jordan Davis (RTS), Frederic Arnould (Radio-Canada), Sonia Dridi (RTBF) et Guillaume Naudin (RFI). Réalisation : Ariane Dufrane, Françoise Wallemacq et Régis De Rath (RTBF).