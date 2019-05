Mômes trotteurs. Escapade danoise à Aarhus avec Noé et Liam.

Noé et Liam, nos deux guides à Aarhus. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Liam et Noé nous emmènent aujourd'hui visiter Den Gamle By, un éco-musée à ciel ouvert pour découvrir le Danemark d'autrefois : en 1874, 1927 et 1974.

Balade dans Den Gamle By, éco-musée à ciel ouvert, à Aarhus. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Quelque 75 maisons danoises "sans chauffage, ni lumière" ont été installées dans ce parc d'Aarhus. "Certaines sont en brique, ce n'est plus très à la mode aujourd'hui!"

L'intérieur de ces maisons a été reconstitué avec des éléments et décor d'origine (école, poste, librairie, boulangerie, ateliers d'artisans...). "L'été, on peut aussi pratiquer le bowling, faire du bateau et du manège." Et "normalement il y a beaucoup d'animaux. Mais on ne peut pas approcher les oies qui sont devant nous car on dirait qu'elles sont en colère."

Chocolat chaud au Musikhuset Museum, à Aarhus, au Danemark. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Après un chocolat chaud, pause à Musikhuset, "où beaucoup de gens font des concerts. On peut voir aussi des pièces de théâtre." Cette salle de spectacle jouxte le musée des Beaux-Arts, ARoS Museum.

Puis direction le Moesgaard Museum. Il se situe à quelques kilomètres au sud d'Aarhus, on emprunte la route cotière pour y accéder. Son toit est végétalisé. "On y découvre l'histoire et la culture des Vikings. Par exemple, on voit comment ils ont créé une flûte à partir d'un os. Et entre deux écrans, on assiste à une bataille, on les voit tirer des flèches."

Zoom aussi sur la préhistoire danoise. Une momie (l’homme de Grauballe) est conservée dans la tourbe du 3e s. av J.-C. et découverte en 1952.

Découvrir la culture Viking, au Mooesgard Museum, à Aarhus, au Danemark. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)