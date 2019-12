Français du monde. Rovaniemi : l'incroyable business du père Noël en Laponie

Morgane Corneloup dans les paysages enneigés de Finlande : "Depuis quatre ans, c'est impressionnant : il y a des arrivées par avion quasiment toutes les heures" (Photo Corneloup)

L'histoire commence en 1950, le jour où Éléonore Roosevelt visite Rovaniemi et tombe sous le charme de ce qui n'est encore qu'un charmant bourg à cheval sur le cercle polaire arctique. La veuve du président américain n'aura ensuite de cesse d'en faire la promotion.

Aujourd'hui Rovaniemi, capitale de la Laponie, au nord de la Finlande, est devenue une ville sans âme. Car il faut se rendre à sept kilomètres de là pour atteindre le village du père Noël, explique Morgane Corneloup. La Française, née près de Saint-Étienne, vit depuis quatre ans en Finlande. D'abord guide, elle a ensuite travaillé comme serveuse dans un restaurant de Rovaniemi. "Il y a un bâtiment principal où on peut voir le Père Noël et aller à sa rencontre, témoigne-t-elle, et tout autour la Poste officielle et les activités avec les elfes, il y a aussi des rennes et des huskies."

Des paysages enneigés du grand nord finlandais, au-delà du cercle polaire arctique, à une ou deux heures de route de Rovaniemi (Photo Corneloup)

Juteuse affaire

Bien sûr, les enfants ont des étoiles dans les yeux, dès qu'ils commencent à faire la queue dans le long couloir baigné de lumière rouge, avant d'atteindre le vieil homme barbu et ventru le plus célèbre au monde. Ici, il a même sa propre chaîne de télévision. La visite, et quelques mots échangés, sont gratuits. Seule la photo souvenir, prise à la chaîne par un elfe, est payante, facturée 32 euros. 18 euros pour un tour en traîneau à rennes de trois minutes chrono.

Jätkänkynttiläsilta, “le Pont des bougies du bûcheron” a été construit en 1989. L'ouvrage moderne enjambe la rivière Kemijoki. C’est le point de repère le plus important du centre-ville de Rovaniemi. (Photo Corneloup)

Le village est ouvert toute l'année

Mais c'est évidemment pendant les mois d'hiver qu'il est le plus fréquenté, pendant lesquels l'endroit ne désemplit pas. C'est une juteuse affaire pour les commerçants de la région : "Tout est axé sur les boutiques traditionnelles finlandaises, ça permet aux gens de découvrir aussi des choses faites par les locaux, de trouver le cadeau parfait à rapporter à la famille, une fois qu'ils ont visité le bureau du Père Noël."

Le village du père Noël à 7 kilomètres de la ville de Rovaniemi : "Il y a un bâtiment principal où on peut voir le Père Noël et aller à sa rencontre" (Photo Corneloup)

Un charter d'Istanbul

En quelques années, le tourisme a explosé à Rovaniemi : "Il y a des blocs de construction les uns à côté des autres. Les gens viennent pour se loger et manger. Ça n'a pas le charme d'un petit village français !"

600 000 touristes ont visité l'an dernier le village du Père Noël, et sans doute encore plus cette année. "Depuis quatre ans, c'est impressionnant : il y a des arrivées par avion quasiment toutes les heures, d'Helsinki ou de quelque part d'autre dans le monde. Le nombre de touristes a triplé voire quadruplé en quatre ans."

Morgane Corneloup ces jours-ci à Rovaniemi : "Tout est axé sur les boutiques traditionnelles finlandaises, ça permet aux gens de découvrir aussi des choses faites par les locaux" (Photo Corneloup)

Du coup, il a fallu agrandir le petit aéroport. "Il n'y avait que deux terminaux et il y en a quatre maintenant, explique Morgane Corneloup. Il y avait énormément de passagers en même temps. On avait des jours à - 30, - 35 degrés et des gens qui devaient faire la queue à l'extérieur."

Les vols arrivent de partout. Même la compagnie nationale turque a ouvert ce mois-ci une liaison directe entre Istanbul et Rovaniemi trois fois par semaine de décembre à mars.



Le village du père Noël accueille chaque année 600 000 touristes du monde entier, en particulier autour du 25 décembre. Il est ouvert toute l'année. (Photo Corneloup)

