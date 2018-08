Vous le partagerez aujourd'hui. Le leader de l’extrême droite brésilienne invente le "kit gay"

Le leader leader de l'extrême droite brésilienne, Jair Bolsonaro. (NELSON ALMEIDA / AFP)

Ce qu’il y a d’incroyable avec les "fake news" ou les fausses informations, c’est que, parfois, c’est tellement absurde, que cela ressemble à un gag. Connaissez-vous le kit gay ? Il s'agit d'un kit d’urgence pour devenir homosexuel, rapidement, lorsque l'on a envie de passer une soirée différente des autres. Vous ne le connaissez pas ? C’est normal cela n’existe pas, sauf pour le leader de l’extrême droite brésilienne, Jair Bolsonaro. Que trouve-t-on dans ce kit gay qui aurait été, selon le politique, distribué à tous les écoliers brésiliens ? Des fiches et un ouvrage d’origine francophone qui fait de nous des êtres d’une perversité crasse, des sexodromes sur pattes à faire rougir le Marquis de Sade à savoir, Le Guide du zizi sexuel de Titeuf.

Un candidat populaire au Brésil

Jair Bolsonaro ne se remet pas de cet ouvrage et parle même de porte ouverte à la pédophilie. Manque de chance pour lui, ce guide n’a jamais été distribué aux écoliers brésiliens, tout comme ce soi-disant kit gay. C'est d'ailleurs en écoutant son interview sur la chaine de TV El Globo que le pape s’est dit : "C’est bien, les enfants homosexuels auront de quoi lire en allant chez le psychiatre." Ouvertement homophobe, fan d’un pouvoir autoritaire, Jair Bolsonaro peut apparaître comme un candidat à faible potentiel mais c’est tout le contraire : dans les sondages concernant la prochaine élection présidentielle au Brésil qui se déroulera les 7 et 28 octobre prochain, il figure en deuxième position, juste après Lula faisant une campagne de proximité, c’est-à-dire face à lui-même, puisqu’il est dans une cellule de prison.

Ce qui est intéressant avec cette histoire, c’est qu’une nouvelle fois, ceux dénonçant une sexualité débridée sont obsédés par le sexe en parlant tout le temps. Selon eux, nous vivons dans un monde où l’on passe notre temps à froisser du drap avec nos cuisses fermes. Un combat que Jair Bolsonaro mène alors que ce candidat brésilien a cinq enfants. Mais comment ces enfants ont-il été fabriqués ? Peut-être dans le noir, où l'on voit rien.

Un livre sujet à de multiples critiques

Le Guide du zizi sexuel est un ouvrage de Zep et d'Hélène Bruller, publié en 2001 et vendu à un million d’exemplaires. Il fait régulièrement l’objet d’attaque, notamment en France, de la part de certaines associations, comme en 2014, lorsque la BD était devenue une exposition à la Villette et provoquant différentes protestations, venant même notamment d’enseignants, choqués que les enfants en savent plus qu’eux sur le sujet. Bob l’éponge gay, Télétubbies junkies et maintenant Titeuf pornocrate, certains ont vraiment une étrange vision des héros pour enfants.