Vous en parlerez aujourd'hui. Une pétition pour que McDo passe au recyclage : et pourquoi des déchets comestibles ?

"Après la manif, on se retrouve au McDo ?" Il y a de grandes chances que cette phrase soit prononcée vendredi 15 mars par quelques lycéens présents aux rassemblements pour le climat. Pourtant McDonald's et protection de l’environnement, il y a quelque chose qui ne colle pas. Une jeune femme Marine Lac, 24 ans, affolée par l’accumulation d’emballages du fast-food, s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. Lancée il y a un mois, une pétition demande à McDonald’s de passer au zéro déchet. Près de 115 000 personnes ont déjà apposé leurs signatures pour que la multinationale devienne un exemple en matière d'environnement.

McDonald’s est souvent épinglé sur ce sujet. Envoyé Spécial sur France 2, cet automne, avait prouvé que la multinationale américaine trouvait que le recyclage c’était bien…pour les autres. Et le gouvernement a rappelé McDonald’s à l’ordre pour se conformer à la loi. Pour Marine Lac, on devrait aller plus loin : "Les déchets des fast-foods ne sont pas recyclables. C'est pourquoi j'ai écrit la pétition 'zéro déchet au McDo'. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Nous devons exiger des fast-foods qu'ils ne produisent plus aucun déchet. Et on commence par McDonald's."

115 tonnes de déchets chaque jour

Souci pour McDonald’s : les déchets de ses restaurants lui pourrissent la vie et pourrissent la planète. Ce ne sont pas tant les matières utilisées, souvent du carton, mais le nombre d’emballages. En, 2017, l’ONG écologiste Zero Waste France publie des chiffres affolants. En France, 115 tonnes jetés chaque jour, voilà le bilan de McDo. On dit souvent que la junk food ce n’est pas bon pour la santé mais que c’est bon tout court, bizarrement ça ne s’applique à l’environnement...

Dans sa pétition, Marine Lac propose donc que l’enseigne de fast-food passe vraiment au biodégradable ou alors utilise de la vaisselle. Pourquoi pas, à partir du moment où on peut manger les frites avec les doigts, ce qui reste toujours meilleur qu’avec des couverts ?

Environnement et McDonald’s, c’est une longue histoire, à tel point que la chaîne de restauration rapide en a fait un argument, avec des pubs avec des fermiers en chemise à carreau dans des champs de laitue. Elle est présente au Salon de l’agriculture et elle n’arrête pas de s’engager pour le développement durable. Quand on voit les chiffres, on comprend que ça marche puisque McDonald’s a bien travaillé son développement durable de déchets.

Et, si au final le meilleur organe de tri, c’était nous, les humains ? Certains fast-foods ont créé des emballages comestibles. En 2015, KFC a testé le gobelet comestible. Pour la planète, devrons-nous nous transformer en vide ordure ? Dire que le slogan de McDonald’s c’est : "Venez comme vous êtes"... Le futur va être sympathique.