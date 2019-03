Vous en parlerez aujourd'hui. Aux Etats-Unis, le cash est en voie de disparition

Des liasses de billets en dollars. (ASHRAF SHAZLY / AFP)

Moins d'un tiers des achats se fait encore en liquide aux Etats-Unis. La tendance à la disparition du cash se confirme dans le monde entier et la France est prête à cette révolution culturelle.

Est-ce bientôt la fin des artiches, de l’avoine, de la fraîche, du grisbi ou du picaillon ? En gros, allons-nous vers la disparition du cash ? En tout cas la tendance est forte. La Fed d’Atlanta vient de confirmer que l’argent liquide est de moins en moins présent dans nos vies avec ce chiffre, moins d’un tiers des paiements aux USA se ferait encore avec des billets, préférant la carte bancaire ou le paiement via smartphone. Selon Les Echos qui publient cette enquête, c’est un tsunami culturel qui se prépare puisque le tiroir-caisse est en train de disparaitre littéralement outre-Atlantique. Limitation du temps d’attente aux caisses, moins de vols, les commerces et notamment des grandes surfaces n’y verraient que des avantages. Depuis janvier 2017, Visa a proposé jusqu’à 10 mille dollars en bonus à toute une série de magasin si il refusait le cash au profit des transactions par des cartes. Problème, 6% des Américains n’ont pas comptes bancaires, leurs coffre-fort, c’est le matelas, alors que fait-on si à l’avenir le cash disparaît ?

Et ça c’est une question qui se pose sur tous les continents. En Europe, la France est championne du paiement sans contact et les distributeurs se font de plus en plus rare dans le monde rural, une nouvelle espèce en voie de disparition. La BCE comptabilise qu'environ 28% seulement du montant total des achats en France est effectué en espèces. Plus d’argent liquide, c’est une révolution culturelle. Déjà c’est la fin de la phrase : "Et n’oublie de ramener la monnaie !" et c’est aussi un drame pour une profession, scénariste de long métrage :

Ocean Eleven dans dix ans le remake ce sera :

- "Ça y est j’ai braqué le casino !"

- "Comment t’as fait ?"

- "Oh, j’ai téléchargé le coffre."

Fin.

C’est vrai que ça amène à revoir beaucoup de choses. Privilégié par les consommateurs, encouragé par le gouvernement qui y voit là une manière de lutter contre les trafics, le paiement par smartphone et carte bancaire devient peu à peu la norme. En Grande-Bretagne une pétition a déjà recueilli près de 132 milles signatures qui demande que le cash soit obligatoirement accepté alors que beaucoup de magasins se sont totalement convertis au "sans billets". Alors oui, bienvenue dans un monde où la petite souris mettra des unités sur votre compte numérique sous l’oreiller ou pour faire un pile ou face, il faudra télécharger une application et vérifier qu’on a de la batterie, préparez-vous, c’est bientôt.