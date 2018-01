Invitée surprise des Grammys, Hillary Clinton se paie Donald Trump

Hillary Clinton lisant "Fire and Fury" au 60e Grammy Awards (CBS)

Les cérémonies de remise de récompenses se suivent et se ressemblent en Amérique. Impossible d’en organiser une sans y constater une attaque contre Trump.

Les Grammy Awards 2018, l’équivalent de nos Victoires de la musique aux États-Unis, n'ont pas fait exception. Alors que “That's What I Like” de Bruno Mars vient de remporter le prix de la chanson de l’année, le présentateur James Corden fait lire à quelques célébrités des extraits de “Fire and Fury”, la biographie au vitriol du journaliste Michael Wolff sur Donald Trump. La chanteuse Cher et le rappeur Snoop Dogg se prêtent au jeu de cette séquence pour de rire. Avant que, bien cachée derrière la couverture du livre, ne se fasse entendre cette invitée surprise.

On the hunt for a GRAMMY Award of his own, James Corden auditions celebrities for the spoken word version of Michael Wolff's "Fire and Fury." pic.twitter.com/SjTobAbv2N — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) 29 janvier 2018

Elle, c’est l’ex-rivale démocrate de Donald Trump à la présidentielle : Hillary Clinton. L’extrait qu’elle a choisi, le voici : "Il a une très vieille peur de se faire empoisonner. C'est une des raisons pour lesquelles il aime manger chez McDonald's. Personne ne savait qu'il venait et la nourriture était garantie sans danger". Hilarité garantie devant la prestation d’Hillary, les réseaux sociaux explosent de commentaires souvent élogieux. Beaucoup ont regretté cette couleur politique donnée à la cérémonie comme Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. "Certains d'entre nous aiment la musique sans rajout politique" tweete-t-elle.

I have always loved the Grammys but to have artists read the Fire and Fury book killed it. Don’t ruin great music with trash. Some of us love music without the politics thrown in it. — Nikki Haley (@nikkihaley) 29 janvier 2018

Donald Trump Jr. écrit de son côté “Lire un extrait d’un livre rempli de #fakenews aux Grammys semble être un prix de consolation pour avoir perdu la présidentielle."