Une journée mondiale du coronavirus : les fêtes nationales bouleversées par le Covid-19

Aujourd’hui, 14 juillet, pas de journée mondiale inscrite au calendrier. Mais une fête nationale, en France, et un discours du chef de l’État largement consacré à la pandémie de coronavirus. Partout dans le monde, les fêtes nationales sont cette année bousculées par la pandémie.

Au Royaume-Uni, c’est l’anniversaire officiel du souverain en avril qui fait office de fête nationale. Or cette année, pour la première fois en 68 ans de règne, Elizabeth II n’a rien offert aux Anglais : ni parade militaire, ni chevaux, ni orchestre.

Au plus fort de la pandémie, les festivités sont jugées "inappropriées". La reine les remplace par un message télévisé exceptionnel, le quatrième seulement depuis son accession au trône : "Ensemble, nous faisons face à cette maladie. Et je veux vous dire que si nous restons unis, si nous faisons preuve de résilience, nous surmonterons cette difficulté. Nous avons relevé des défis dans le passé. Il nous reste beaucoup à subir, mais les beaux jours vont revenir. Nous retrouverons nos amis, nous retrouverons notre famille. Nous nous reverrons."

Fait inédit, le 8 mai, pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reine revient à la télévision dire aux Britanniques qu’ils ne doivent "pas perdre espoir". Jamais la tradition royale n’a à ce point été bousculée.

Depuis le début de l’année, pas une seule fête nationale n’échappe au sujet du coronavirus. Des États-Unis à Madagascar en passant par la Suède ou l’Argentine, sur tous les continents, les dirigeants parlent de défi à relever et de solidarité. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'est lui aussi exprimé à l’occasion de la fête du 1er juillet : "Voilà ce que c’est, être Canadien : on se serre les coudes entre voisins".



Le Canada est un magnifique pays et ses gens le rendent encore meilleur. On est toujours là les uns pour les autres, dans les bons comme dans les mauvais moments, et on le sera toujours. Et ça mérite d’être célébré. Bonne fête du Canada à tous! https://t.co/s3BKbCHLm9 pic.twitter.com/UCzgqoXi7E