Une journée mondiale des amoureux : en Asie, entre traditions et frénésie de la consommation

Cette journée trouve sa source dans une légende chinoise du VIIIe siècle. Selon l’une de ses nombreuses variantes, la déesse tisserande Zhinü et un simple mortel, gardien de troupeau, s’aiment passionnément. Pour les punir, les dieux les séparent en créant une immense rivière infranchissable. Les deux amants ne peuvent se retrouver qu’une fois par an, au septième jour du septième mois.

En Asie, où l’on croit à la perpétuation de l’âme, le 7 juillet (ou le 7 août si l’on suit le calendrier lunaire) célèbre tout autant les retrouvailles de l’amour que les mystères des constellations. La déesse et le mortel s’incarnent dans deux étoiles particulièrement brillantes : Vega et Altaïr, situées de part et d’autre de la voie lactée.

Mais ce folklore est devenu prétexte à une véritable frénésie de consommation. En Chine, on fête Qixi, l’équivalent de la Saint-Valentin : les grandes marques multiplient les soldes, les centres commerciaux organisent des concours et les parcs d’attraction des speed datings pour les célibataires, voire des mariages collectifs.

Une surenchère destinée en réalité à redorer le blason des fêtes nationales et à contrer l’occidentalisation de la société, régulièrement dénoncée par Xi Jinping et le Parti communiste. Mieux vaut poser en costume traditionnel et manger des gâteaux de lune que s’offrir une rose et un dîner aux chandelles... En mai dernier, l’un des responsables du parti expliquait que la Chine était "le" modèle de "développement innovant du marxisme mondial".

Au Japon, ce septième jour du septième mois a pour nom Tanabata, le jour où vos souhaits sont exaucés.

