Une femme en été. Anna Moï, L’écriture et la gnole

Nom : Moï

Prénom : Anna

Age : 65 ans

Profession : Ecrivaine



C'est l'été d'Anna et il se résume en deux mots : Hanoï et gnole. Les deux n'ont pas grand chose à voir, enfin presque ! Car Anna Moï, cette brillante écrivaine, rendue célèbre par son livre Riz Noir, aime beaucoup les associations d'idées ou de lieux. Cet été, elle n'est donc pas au Vietnam, son pays d'origine, elle est en Corrèze, le lieu d'origine de son "mec", comme elle dit. "On a acheté cette maison l'année de notre divorce"

- Euh, je ne vous suis plus, vous êtes divorcée ou c'est votre mec ? "On a divorcé, on avait trois enfants, mais on a recommencé notre histoire 10 ans après". Anna Moï aime décidément le mouvement de la vie. "Là j'écris un rioman, ça se passe au Vienam, je suis en pleine plonglée dans Hanoï et cette maison m'inspire beaucoup". Cette maison au nom énigmatique, Collonges-la-rouge.... Je me demande si Hanoï et Collonges-la-rouge se ressemblent... "Pas vraiment, mais c'est un décor champêtre, parce que là, je suis tout près des bois, on entend les oiseaux. Mon livre se passe dans les années 70, une période très difficile à vivre au Vietnam, les gens avaient faim..."

Tragédie vietnamienne écrite en Corrèze... "On est à Hanoï, il fait froid, noir, tout noir... mais là je suis en pause et je fait de la gnole". Eclat de rire, car elle sent mon étonnement. "On est arrivés c'était le temps des cerises et là, c'est le temps de la prune. Et donc, de la gnole !". Anna se marre, l'alcool doit être prêt avant l'arrivée de ses enfants, ses garçons, tous des grands et ses petits enfants, qu'elle adore. Sur les chemins de Corrèze, on la voit à vélo, comme l'héroïne de son roman, elle-même à vélo et qui tente de sauver ses enfants du naufrage.