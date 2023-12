Royaume-Uni : le gouvernement renonce au retour du système d’unité de mesure impériale

Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

Olivier Poujade et La rédaction internationale

Un monde d'avance Olivier Poujade et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

(HOUSE OF COMMONS/UK PARLIAMENT / MAXPPP)

Les gallons et les livres ne remplaceront pas les litres et les kilos. C'était pourtant une promesse liée au Brexit et cette décision prise en catimini, en cette période de fêtes, ne passe pas inaperçue.

C'était une promesse très concrète et qui touchait à la vie quotidienne. Les partisans de la sortie de l'Union européenne le promettaient : le Royaume-Uni allait retrouver sa souveraineté, notamment dans la manière de mesurer, de peser ou de quantifier les marchandises. Fini l'hégémonie des litres, des kilos et du système métrique, imposée par l'Union européenne. Le Brexit devait marquer le retour aux anciennes mesures impériales du Royaume-Uni : l'once, le gallon, la pinte et la livre. C'était une promesse de Boris Johnson, l'ex-Premier ministre, défenseur du Brexit. Ces mesures, jadis adoptées en 1825, rappellent la grandeur passée de l'empire.

Sauf que discrètement, en pleine trêve des confiseurs, le gouvernement britannique a annoncé, mercredi 27 décembre, qu'il renonçait. Sur les emballages de nourriture ou de boissons, ce sont finalement les mesures européennes - les litres et les kilogrammes - qui persisteront. Les partisans les plus acharnés du Brexit se sentent trahis. À l'image de Jacob Rees-Mogg, l'ancien ministre du Commerce qui regrette cette décision. Pour lui, elle prouve "que le gouvernement britannique est un gouvernement de bureaucrates, par les bureaucrates et pour les bureaucrates".

Alors pour atténuer la colère, les dirigeants ont accepté deux concessions. D'abord, les mesures anglaises pourront être inscrites sur les produits, mais à condition d'être moins visibles que la mesure européenne. Et puis le gouvernement autorise la commercialisation de pintes de vin, ce qui correspond aux deux tiers d'une bouteille classique. La pinte, le volume préféré de Winston Churchill, qui jugeait qu'une bouteille d'un litre au cours d'un repas, c'était trop, et qu'une demi-bouteille ce n'était pas assez.

99% des Britanniques contre ce changement

Les arguments du gouvernement pour justifier cet abandon des mesures impériales britanniques sont d'abord économiques. Le retour au système impérial des gallons, des livres et des onces handicape à l'exportation les produits britanniques. Il serait trop compliqué d'avoir sa propre unité de mesure face au reste du monde ou presque. Le gouvernement explique aussi que cela créerait de la confusion chez le consommateur, et des coûts supplémentaires pour les entreprises. Mais surtout, les autorités britanniques ont lancé une consultation publique. Il s'avère que 99% des citoyens interrogés sont favorables au maintien du système métrique à l'européenne.

Une promesse de plus mise au rebut par les Brexiters. Lors du référendum en 2016, ils promettaient que la sortie de l'Union européenne permettrait de stopper l'immigration illégale et de relancer la croissance britannique. Dans ces deux domaines, c'est pourtant le contraire qui s'est produit.