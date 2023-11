Mali : dix ans après la mort des journalistes de RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon, la difficile enquête sur les circonstances de leur enlèvement et de leur assassinat audio indisponible

Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

Olivier Poujade et La rédaction internationale

Un monde d'avance Olivier Poujade et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

Les deux journalistes de RFI avaient trouvé la mort après avoir été enlevés à Kidal dans le nord du Mali, le 2 novembre 2013. Depuis, l'association qui s'occupe de faire éclater la vérité sur ce qui s'est véritablement passé continue de remuer ciel et terre pour que l'on n’oublie pas leur histoire.

Temps de lecture : 2 min

Ghislaine Dupont et Claude Verlon avaient trouvé la mort après avoir été enlevés à Kidal dans le nord Mali alors qu'ils effectuaient un reportage pour RFI, le 2 novembre 2013. L'acte avait été revendiqué par AQMi, Al-Qaïda au Maghreb islamique et depuis, l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ne lâche rien pour connaître la vérité. Depuis ce drame, la journée du 2 novembre a été décrétée par les Nations Unies "Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes."

L'association a tenu une conférence de presse lundi 30 octobre pour faire le point sur l'enquête, dix ans après les faits. Il s'avère que petit à petit des choses se précisent même si toutes les parties prenantes ne collaborent pas forcément.

Selon l'avocate de l'association, l'ONU se classe parmi ses dernières. En effet, elle explique attendre depuis quatre ans des photos prises à Kidal par des Casques bleus, peu avant l’enlèvement des deux Français. Or, il n'y a toujours pas de réponse sur le bureau du juge et les familles se demandent pourquoi l'ONU ne coopère pas.

Le Mali rencontre aussi des difficultés à collaborer. Depuis les coups d'État qui se sont succédé ses 3 dernières années dans le pays, les relations avec la France se sont dégradées si bien qu'il n'existe plus aujourd'hui de coopération judiciaire entre les deux pays. Il n'est donc plus question d'avoir des informations si elles existent sur ce qui s'est passé il y a dix ans maintenant.

Les informations de l'ancien otage Olivier Dubois

Le journaliste Olivier Dubois a été otage au Mali pendant 711 jours. Il a été libéré le 11 mars 2023 et il a donné des informations au juge d'instruction qui suit l'affaire, en présence de l'avocate de l'association. Durant sa captivité, il a eu des échanges avec Sedane Ag Hita connu pour être un chef djihadiste Malien affilié à Al Qaida.

Ce dernier aurait évoqué la mort des deux journalistes de Radio France internationale en expliquant que la voiture dans laquelle ils se trouvaient était tombée en panne et que c'est la raison pour laquelle ils avaient été tués. Le commando qui les avait kidnappés ayant pris seul la décision de les abattre. Ces décisions sont tout de même à prendre avec beaucoup de prudence, explique l'avocate. Mais elles ont le mérite d'aller dans le sens de l'histoire que l'on imagine sur les circonstances de l'affaire.

Les vérités avancent dans ce drame mais il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Ghislaine Dupont et Claude Verlon auraient été surveillés et ce peut-être dès leur arrivée. Il existe également dans ce dossier des informations qui relève du secret-défense et elles pourraient apporter de nouvelles vérités.