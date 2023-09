Les États-Unis font les yeux doux aux peuples insulaires du Pacifique pour mieux contrer la Chine

Un monde d'avance Olivier Poujade et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

Joe Biden, qui veut affirmer la présence américaine face à la Chine dans le Pacifique, a annoncé lundi qu'il reconnaissait officiellement comme "États souverains et indépendants" deux territoires du Pacifique.

Une réception en grande pompe a eu lieu lundi 25 septembre à Washington pour la reconnaissance officielle par les États-Unis de deux états insulaires du Pacifique : les îles Cook et le territoire de Niué. Le président américain Joe Biden a également annoncé toute une série d’investissements, des accords universitaires, et souligné l’importance de ces îles pacifiques dans l’Histoire. Derrière tout ce protocole, il y a évidemment la Chine.

Dans un autre contexte, on pourrait presque s’amuser du cérémonial réservé par la première puissance mondiale à ces peuples du bout du monde. L’archipel des îles Cook compte 17 000 habitants et c’est dix fois moins pour Niué, surnommé le rocher de Polynésie, qui dispose d’un territoire de 260 km2. Joe Biden déroule le tapis rouge à leurs représentants, officiellement par solidarité face à l’urgence climatique. "Je veux que vous sachiez que je vous ai entendus, que les Américains vous ont entendus. Nous avons entendu vos alertes sur la montée du niveau des mers qui menace l’existence de vos nations", a déclaré le président américain.

Un déluge de dollars s’est abattu hier sur les îles Cook et Niué. L’annonce la plus spectaculaire étant réservée à l’initiative américaine pour les îles du Pacifique : 40 milliards de dollars. La somme est encore soumise à discussion avec le Congrès, mais sera réservée à la "connectivité numérique", c’est-à-dire une mise en réseau de tous les alliés pacifiques des Etats-Unis.

Les États-Unis pratiquent la "dissuasion intégrée"

Les Américains et les Chinois se livrent depuis plusieurs années une guerre d’influence diplomatique acharnée en Indo-Pacifique. L’an dernier, Pékin a signé des pactes de sécurité avec les îles Salomon et les Samoa, situées à 1 500km à peine des îles Cook. Les deux puissances quadrillent la zone. La Chine, officiellement pour des raisons économiques et commerciales. Et les Etats-Unis répondent à ce qu’ils considèrent comme la "menace chinoise", au nom de "la paix, de la prospérité et de la dignité humaine".

Toute cette région Pacifique est en train de se militariser. Toutes les initiatives américaines dans la zone ont été pensées dès 2017 par l’administration Obama. Joe Biden assure le suivi de cette nouvelle stratégie dont le volet militaire répond à un nouveau concept : celui de la "dissuasion intégrée". Ce concept a été présenté à Singapour en 2021 par le secrétaire d’État à la défense américain Lloyd Austin. "La dissuasion intégrée, c’est l’utilisation de tous les moyens militaires et non militaires dans une seule boîte à outils. C’est l’utilisation des capacités existantes, en créer de nouvelles et les déployer à travers de nouveaux réseaux. Le tout tissant un paysage de sécurité en partenariat avec nos amis", détaillait-il.

Et c’est comme ça qu’est né cet été le Groupe consultatif nucléaire (le NCG), dans lequel Sud-Coréens et Américains élaborent un système de réponse militaire commun en cas d’attaque, par exemple, de la Corée du Nord - alliée de la Chine - sur Séoul. La stratégie américaine en Indo-Pacifique prévoit une mise en réseau de tous ses partenaires jusqu’à Niué et jusqu’aux îles Cook. Les 40 milliards d’investissements destinés à la connectivité numérique prennent donc tout leur sens.