Les Émirats arabes adoptent le week-end à l'occidentale du samedi dimanche

Personne n’avait vu venir cette annonce. Ce 7 décembre au matin, le gouvernement des Émirats, ce pays de 10 millions d’habitants au cœur du Golfe Persique, a surpris tout son monde en dévoilant cette réforme qui va sacrément modifier la vie des gens. À compter du 1er janvier prochain, le pays instaure le week-end du samedi et du dimanche et une semaine de travail de seulement 4 jours et demi, une première mondiale selon les Émirats : on arrête tout à midi le vendredi. Dans la plupart des pays musulmans, le week-end c’est le vendredi et le samedi, et parfois même le jeudi et le vendredi, en tout cas toujours le vendredi. Pourquoi cette décision ? Pour des raisons économiques, et plus précisément financières.

Un alignement sur les marchés financiers

Les Émirats sont devenus le siège de nombreuses banques et institutions financières, Dubaï en particulier le plus célèbre des sept émirats. La localisation géographique est idéale, en termes de décalage horaire, pour travailler à la fois avec les marchés américains et européens d’un côté, asiatiques de l’autre. Mais il manquait le vendredi dans la panoplie, jour perdu en quelque sorte pour tous ces échanges financiers. En instaurant le travail du vendredi, les Émirats veulent griller la politesse à leur concurrent régional, l’Arabie Saoudite. Il y a un second paramètre économique : c’est la volonté de développer le tourisme, et d’attirer le plus grand nombre de riches étrangers, y compris pour un week-end. Ces dernières années, dans le même but, le régime a déjà développé des zones économiques spéciales, autorisé de nombreux bars et restaurants et libéralisé la consommation d’alcool.

Des embouteillages avant la grande prière

Le vendredi, ce sera donc désormais demi-journée de travail : arrêt des activités à midi avec incitation au télétravail le vendredi matin. Concrètement, les repères seront les suivants : du lundi au jeudi, travail de 7h30 du matin à 15h30. Et le vendredi donc de 7h30 à midi. Les grandes prières, qui démarraient généralement le vendredi entre midi et 13 heures, sont décalées d’autorité à 13h15, quel que soit le jour de l’année, afin de laisser aux habitants le temps de se retourner après avoir quitté leur travail. Si l’on en croit les réseaux sociaux des Émirats, ça n’est pas du goût de tout le monde : de nombreux habitants craignent que le vendredi entre midi et 13 heures, ce soit un peu la panique, finir son boulot, aller chercher les enfants à l’école. Et puis la mosquée. Bonjour les embouteillages. Mais la décision est prise et ce n’est pas le genre du régime d’engager une consultation populaire, il prend ses décisions d’autorité et souffre peu la contestation.

Les écoles et les administrations d'abord

Dans un premier temps, toutes les administrations publiques, y compris les écoles, seront concernées par cette réforme et dès le 1er janvier. Cela veut dire par exemple que le 2 janvier, qui tombe un dimanche, sera le premier week-end nouvelle formule. Et la semaine de travail ne reprendra que le lundi 3 janvier, bref comme ici. Les entreprises privées demeurent pour l’instant libres de faire ce qu’elles veulent mais elles vont sans doute être fortement incitées à faire la même chose.