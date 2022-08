Les clichés à travers le monde. Pleut-il vraiment tous les jours en Irlande ?

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Il y a un célèbre proverbe irlandais qui dit qu'il pleut deux fois par semaine : la première fois, pendant trois jours, puis quatre la deuxième. En plein coeur de l'été en Irlande, sur un plage au nord de Dublin, le ciel est gris et les promeneurs sont en manteau. "C’est un temps moyen. Il ne fait jamais trop chaud, jamais trop froid", observe un flâneur. Pour une autre habitante, "il fait trop froid et il pleut tout le temps ! Vous ne pouvez rien prévoir à l’avance. Enfin, vous pouvez mais vous aurez sûrement besoin d'un plan B !"

Dans l'eau, seulement trois personnes, sur des kilomètres de plage, osent se baigner. "S'il pleuvait, je me baignerais quand même !", assure pourtant une habitante.

"Je n'aime pas quand les touristes ne veulent pas venir en Irlande parce que, soi-disant, il pleut toujours. Vous mettez un pull, vous relevez votre capuche et vous continuez ! Je ne veux pas que ça décourage les gens de venir." une Irlandaise à franceinfo

Un groupe de jeunes filles se réchauffe après une baignade : "On travaille dans un magasin et la météo est la première chose dont l'on parle avec nos clients ! Je parle du prochain jour de soleil pour partager de bonnes nouvelles."

La météo, principal sujet de conversation

Parler météo permet de créer du lien entre les habitants. "On voit les quatre saisons en une journée, se réjouit une Irlandaise. Le temps varie tellement que c'est un vrai sujet de conversation. S'il faisait beau tous les jours, on n'aurait rien à se dire. Il y a du vent, il pleut, il fait humide... C'est une interaction marrante !"

Heureusement, les Irlandais ont bien plus à offrir qu'un ciel bleu. "On voit beaucoup d’Américains et on sait qu’ils ne sont pas là pour le temps. On est célèbres pour nos pubs. Et, dans un pub, vous ne serez jamais mouillés !", promet Bert.

La météo irlandaise a tout de même quelques avantages, comme le goût des produits laitiers. Grâce à leurs prés bien arrosés, les vaches d'Irlande broutent une herbe de qualité et offrent du beurre ou des yaourts particulièrement savoureux.