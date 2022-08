Les clichés à travers le monde. Les Irlandais sont-ils obsédés par la pomme de terre ?

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

L'Irlande, le pays de la pomme de terre ? Le cliché a la dent dure. D'ailleurs, dans la langue irlandaise, il existe plus de 40 mots pour décrire les variétés de pommes de terre ou les différentes façons de les cuire.

Et l'un des temples de la pomme de terre n'est autre que le seul parc d’attraction de l’île : le Tayto Park, qui tient son nom d'un diminutif de potatoe... et surtout le nom d’une marque de chips très populaire en Irlande.

Un "sandwich aux chips"

Ces adolescentes viennent, par exemple, de récupérer leur paquet gratuit à la sortie : "Au cinéma, mon truc, c’est un grand sachet de chips à partager... Et pas du popcorn !", lance la première. "100% d’accord ! Du pain, des Tayto, écrasez bien comme il faut et croquez !", relance une autre. Et une troisième de tenter :"Ca me donne envie de manger un sandwich aux chips avec une tasse de thé !".

Chez d'autres, l'importance de la pomme de terre au quotidien n'a pas vraiment été comprise : "Pendant longtemps je disais que je n’aimais pas les Tayto parce que je voulais être différente, mais c’est stupide !", confie une femme. "En fait, vous ne savez pas que c’est un stéréotype avant de quitter l’Irlande. Au Canada, on arrêtait pas de me dire 'Emma, tu manges encore de la patate !". Et moi? je disais bien sûr ! C’est notre culture, c’est local, c’est pas cher? alors c’est sûr qu’on en mange beaucoup !", plaide une femme d'âge mur.

La pomme de terre est aussi un attachement historique. Au 19ème siècle, lorsqu’un champignon anéantit une grosse partie des cultures de pomme de terre, des milliers de personnes meurent de faim. À l’époque, un Irlandais moyen en mange 6,5 kg par jour ! "C’est notre féculent de base. Les pâtes sont pour les Italiens, les patates pour les Irlandais. À la maison, ce n’est pas un repas s’il n’y en a pas. On adore nos patates !", assurent des familles rencontrées dans ce parc d'attraction. "C’est vrai, on peut les manger bouillies, en frites, en potatoes, en chips, tout ce que vous voulez ! En grandissant, on n’avait pas toujours de la viande, mais avec quelques pommes de terre, on n’avait jamais faim !", sourit une mère de famille.

La pomme de terre est tellement appréciée ici que pendant le carême, une fête où les catholiques doivent vivre sobrement pour se rapprocher de Dieu, certains d’Irlandais choisissent de renoncer... aux chips. Reste une dernière petite fierté pour les Irlandais : la pomme de terre est le premier légume à avoir poussé dans l’espace.