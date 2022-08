Les clichés à travers le monde. Les Belges ont-ils vraiment le sens de l’humour ?

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

À Bruxelles, on ne peut pas le rater : sur les pubs et les devantures, l’humour s’affiche partout en ville. Il y a, par exemple, une sandwicherie baptisée "Jeanbon", un restaurant de poke bowl qui s’appelle le "Râle-bol", ou encore ce chat en peluche juché sur une branche d’arbre avec, en dessous, une affiche qui demande en grosses lettres : "T’irais le sauver ce chat ?" Puis, dessous, en tout petit : "Alors pose ta candidature sur pompiers.brussels."

Humour ? Autodérision ? Art de rire et de faire rire ? Qu’en pensent les intéressés ? Inno JP est un humoriste belge et il se produit au Comedy Club : "Le cliché est vrai ! On se marre essentiellement de nous-mêmes. On ne se prend pas au sérieux, on est parfois dans le second degré. On a du mal à en être fier mais, oui, les Belges ont de l’humour !"

Le rire comme ADN

Un avis partagé par ses spectateurs du soir. "Peut-être que l’autodérision est purement belge ?", s’interroge l’un. "On a le rire facile et on ne se prend pas la tête", assure un autre en riant. Sur un sujet aussi important, les Bruxelloises Eloïse et Barbara acceptent de se prendre la tête et de se creuser les méninges. "C’est une manière de regarder la vie, une manière de vivre. C’est un regard abstrait sur les choses", théorisent-elles.

"C’est peut-être à cause de l'absence de culture commune en Belgique. On est très conciliants dans notre pays en raison de ces différences de culture, mieux vaut en rigoler." Eloïse et Barbara à franceinfo

"On ne se prend pas au sérieux et c’est parfois ce qui nous différencie beaucoup des Français, estime Cédric Vantroyen, le patron de la salle de spectacle. L’humour fait partie de notre ADN." Et ce n’est pas le cas qu’en Belgique francophone. Pour ce spécialiste du sujet, les Flamands ne sont pas non plus les derniers à rigoler.