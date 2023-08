Le gorille des montagnes, le butor ou encore le dugong : ces animaux ne sont plus menacés d'extinction

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Aujourd’hui, on s’intéresse à ces espèces animales qui ont failli disparaître de la surface de la terre, mais grâce à la restauration des écosystèmes, certaines d'entre elles ne sont plus menacées d'extinction.

Alors que l'ONU alertait en 2019 sur le nombre d'espèces menacées d'extinction, qui frôlait le million, l'espoir n'est pas totalement pas perdu dans la lutte pour la protection de la diversité. Depuis quelques années, certaines espèces animales ne sont plus en danger d'extinction. Parmi elles, franceinfo a choisi trois exemples.

Tout d'abord, le gorille des montagnes. Leur disparition était programmée dans les années 70, où le nombre des gorilles des montagnes était tombé à 250. Mais grâce notamment à Dian Fossey, leur protection est devenue une cause planétaire. Aujourd'hui, le gorille des montagnes est le seul grand singe qui voit sa population croître. On estime à plus de 1 000 le nombre d'individus dans la région des Grands lacs en Afrique dont la moitié vit dans le massif des Virunga. Une zone protégée à cheval entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. En Ouganda, un plan de sauvegarde a permis de réhabiliter plus de 1 000 hectares dans le parc des gorilles de Mga-hinga. Ce petit parc situé au sud-est de l'Ouganda a été créé spécialement pour les protéger.

Un autre pays s'est engagé dans leur protection : le Rwanda. Kigali a décidé d'agrandir leur espace vital de plus de 20% dans le parc qui leur est réservé. Une politique volontariste qui se double d'une activité touristique strictement encadrée. Il faut débourser 1 500 dollars pour obtenir le droit de les observer. Toutefois, nos proches cousins ne sont pas à l'abri des braconniers, en dépit de la création de brigades anti-braconnage et de l'implication des communautés locales dans leur sauvegarde.

De gros travaux de conservation et de restauration

Autre exemple, celui du butor, dont on peut entendre le cri jusqu'à cinq kilomètres. Ce grand oiseau au plumage marron et au long bec affûté comme une lame vit autour des zones humides. Il a failli disparaître au Royaume-Uni dans les années 2000 où il n'y avait plus qu'une dizaine d'individus. Mais grâce à un gros travail de conservation, l'espèce est en train de "reprendre du poil de la bête". On en comptait 230 il y a deux ans. Le cri perçant du butor résonne à nouveau dans les lacs et les roselières d'Angleterre.

La restauration des écosystèmes dans l'océan a également permis aux dugongs, mammifères marins, de revenir dans certaines zones où ils avaient disparu, en raison de la pêche et de la destruction des herbiers marins dont ils se nourrissent. C'est notamment le cas en Australie et au Mozambique. Seuls mammifères marins à être totalement herbivores, les dugongs, moins jolis que les dauphins car plus massifs, auraient inspiré la légende des sirènes. Cela aurait été dommage qu'ils disparaissent à tout jamais.