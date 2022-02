La Thaïlande remplace le nom de Bangkok, sa capitale, par le patronyme le plus long au monde

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Bientôt, il ne faudra plus dire Bangkok pour parler de cette grande métropole de plus de 10 millions d’habitants, capitale de la Thaïlande. Il faudra dire Krung Thep Maha Nakhon. Et encore, ce n’est que l’abréviation du futur nom officiel. Le nom complet de la ville comporte 163 caractères, soit pas loin de trois lignes, ce qui est absolument interminable: Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop

Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit.

Voici la traduction de ce nom complet : "Cité des anges, grande cité des immortels, du Bouddha d’émeraude et du Dieu Indra, grande capitale des neuf pierres précieuses, ville heureuse, demeure des Dieux incarnés, construite par Vishnukarn et dédiée à Indra ." Tout cela en fait, et de loin, le nom de lieu le plus long au monde, selon le Livre des Records. Mais évidemment, c’est moins pratique à dire que "Bangkok". Les autorités thaïlandaises proposent donc que les étrangers puissent continuer de dire Bangkok. L’enjeu n’est pas mince, puisque c’est l’une des cinq villes les plus visitées au monde. En revanche, les 70 millions de Thaïlandais sont censés dire au moins la nouvelle formule "courte", Krung Thep Maha Nakhon. Le changement de nom, défendu par le ministère de la Culture, doit encore être approuvé par le gouvernement, mais ce sera sans doute une formalité.

Une nostalgie d'anciennes dynasties

Ce n’est pas seulement anecdotique et une histoire de Livre des Records. Sur les réseaux sociaux en Thaïlande, beaucoup y voient un indice supplémentaire de l’entreprise en cours de raffermissement de la monarchie et de l’armée. La nouvelle appellation de la ville, Krung Thep, est en fait très ancienne et souvent utilisée familièrement par les Thaïlandais : elle date de la fin du XVIIIe siècle, lorsque la dynastie Ayutthaya cède la place au royaume de Thonburi et à ses généraux Taksin, puis Chakri. La capitale est alors transférée et devient Krung Thep. L’appellation Bangkok viendra après, elle est en fait celle de l’un des quartiers de Krung Thep.

Aujourd’hui, ce "retour en arrière", qui suscite la polémique sur les réseaux sociaux là-bas, n’intervient pas au hasard. Il se produit au moment où la monarchie thaïlandaise se durcit. Après une vive contestation dans les rues il y a un an et demi, la répression s’est installée. Près de 200 personnes ont été inculpées en vertu de la loi qui interdit les insultes à la royauté. Cette législation sur les crimes de lèse-majesté est très contestée par les partis d’opposition mais en novembre dernier, la Cour Constitutionnelle a conforté ce texte, en le considérant comme un pilier de la monarchie constitutionnelle du pays. On peut donc voir dans ce changement de nom un parfum de nostalgie des dynasties passées.

La Thaïlande, habituée des noms très longs

Pour la petite histoire, en matière de patronymes très longs, la capitale de la Thaïlande écrase les prix et il y a beaucoup de noms longs et complexes en Thaïlande. Un autre pays avec des noms de lieux complexes est la Nouvelle Zélande, quand les lieux ont des noms maoris. Plus près de nous, en Europe, le champion des noms compliqués est le Pays de Galles. Par exemple, il y a une petite ville dont le nom compte 58 caractères : "Lllanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwilllantysiliogogogoch". C’est au nord du pays de Galles, à peu près en face de Dublin en Irlande. En France, le record c’est un village au sud de Reims : Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, 45 caractères, beaucoup moins quand même que le nom de la capitale thaïlandaise avec ses 163 signes.