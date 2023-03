L’Australie veut modifier sa Constitution pour donner une "voix" aux 900 000 Aborigènes

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Le Premier ministre de centre gauche a fait cette annonce, jeudi 23 mars, lors d’un discours empreint d’une émotion rarissime pour un dirigeant politique. Anthony Albanese a d’abord expliqué en quoi consisterait la question posée aux électeurs Australiens : Approuvez-vous la réforme de la Constitution qui crée une "voix" pour les Aborigènes ? (En fait un organe consultatif pour qu’ils aient leur mot à dire en particulier sur les législations qui les concernent). Puis sa voix s'est étranglée, touchée par l'émotion alors qu'il ajoutait: "On m’a demandé ce matin s’il y avait des circonstances qui pourraient empêcher que ça soit soumis au vote. La réponse est non. Parce que ne pas soumettre cela au vote". Il a dû faire pause avant de répondre, au bord des larmes et de reprendre ses moyens: "Ne pas soumettre cela au vote, c’est concéder la défaite. On va aller sur le terrain, on va s’engager. Mon gouvernement est engagé. On est tous à fond" !

Un racisme longtemps institutionnalisé

Anthony Albanese est touché par l'émotion parce qu'il le sait : c’est un énorme travail de mémoire et d’introspection qui est en jeu. "Il s’agit de savoir", dit le Premier ministre australien, "si nous avons la confiance nécessaire pour assumer notre histoire". La question, c’est de savoir si les 25 millions d’Australiens sont près à reconnaître que les 700 000 à 900 000 Aborigènes ont les mêmes droits que tout le monde, voire davantage puisqu’ils étaient les premiers occupants de cette terre découverte par James Cook en 1788. Ils ont été chassés de leurs terres, niés dans leurs droits, visés par un racisme structurel. Des centaines de milliers d’enfants ont été arrachés à leur famille. Et aujourd’hui encore, ils sont victimes de discriminations dans l’accès à la santé, à l’éducation, à la justice. Deux chiffres révélateurs : leur espérance de vie est de 10 ans inférieure à la moyenne nationale, le taux d’incarcération des mineurs aborigènes est 24 fois supérieur à la moyenne.

Des sondages favorables

Ce référendum a de bonnes chances d’être adopté. Le texte doit être présenté officiellement dans quelques jours et le vote pourrait avoir lieu en septembre. Entre 60 et 70% des Australiens se disent favorables sur le principe. Mais les votes positifs sur des référendums sont rares en Australie, seulement sept dans l’Histoire. Il faut aussi une majorité dans quatre des six provinces du pays, c’est un État fédéral. Et puis il y a des opposants à cette réforme : d’un côté, une partie des dirigeants aborigènes (le pays compte 400 tribus différentes), ils jugent le texte insuffisant. De l’autre côté, plusieurs dirigeants libéraux et conservateurs qui estiment les droits accordés aux Aborigènes trop importants. Et puis dans le camp conservateur on redoute aussi que ce référendum ne soit le prélude à un autre, un vote sur l’instauration d’une République pour couper les ponts avec la Couronne britannique.