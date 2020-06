L'Arctique russe fait face à une catastrophe écologique sans précédent

Greenpeace compare déjà cette tragédie écologique au célèbre naufrage du pétrolier Exxon Valdez il y a plus de trente ans en Alaska. Les images sont impressionnantes : la rivière Ambarnaïa, près de la ville de Norilsk, est devenue totalement rougeâtre. Depuis le vendredi 29 mai, 20 000 tonnes d’hydrocarbures se sont échappées d’un réservoir à diesel situé dans une centrale thermique à proximité. C’est l’équivalent de 350 wagons-citernes.

A catastrophe is taking place right before our eyes. The diesel spill in Norilsk has become the first accident of such a scale in the Arctic. 20 thousand tonnes of diesel fuel have been spilled in local rivers. pic.twitter.com/PXEXkTuACE