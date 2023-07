Environnement : l'essor du mouvement "no-wash" !

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Repenser les habitudes de lavages peut permettre, pour les adeptes du "no wash", de préserver l'environnement.

C’est un mouvement planétaire qui monte. Le "no wash" ou le "low wash" incite de plus en plus de personnes à ne plus laver leurs habits ou à les nettoyer moins souvent. Les adeptes qui font l’objet de nombreux articles dans la presse anglo-saxonne mettent en avant l’impact sur l’environnement, le coût de l’eau et de l’électricité, mais ce n’est pas tout. Il y a débat aussi sur la notion d’hygiène.

Limiter la fréquence des lavages

Pour ou contre le lavage ? Contre bien sur si vous êtes l’une des émules du mouvement "no wash" et "low wash", et tout particulièrement si vous êtes un véritable adversaire du lavage qui a une bête noire dans la vie : la machine à laver. Savez-vous que dans les pays occidentaux, une machine à laver est lancée plus de 180 fois en moyenne chaque année ! Au mois de mai dernier, nos collègues de la BBC ont interviewé l’expert Marc Sumner de l’université de Leeds en Grande-Bretagne qui a appelé à limiter la fréquence des lavages.

Les raisons sont multiples pour repenser les habitudes de lavages. La première c’est la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles. L’utilisation de la machine à laver pèse lourd sur la facture d’eau et d’électricité quand elle est en plus combinée avec un sèche-linge. Et, souligne le professeur britannique qui travaille dans le domaine du textile depuis 30 ans, il faut se préoccuper aussi des rejets de microfibres dans les océans, savoir comment les microfibres issues du linge lavé à la maison peuvent-elles aussi se retrouver dans l’organisme des animaux marins.

Porter la même robe tous les jours

Cette évolution est même intégrée dans la stratégie de l’entreprise pour certains spécialistes du secteur de l’habillement. Des créateurs de mode comme Stella McCartney ont fait la une du quotidien britannique le Guardian pour dire en gros, "dans la vie, la règle de base, c’est 'si vous n’avez pas besoin de nettoyer quelque chose ne le nettoyez pas !"' Avec ce détail a souligné la créatrice : "je ne changerai pas de soutien-gorge tous les jours !"

Une marque américaine a lancé aussi un défi qui consiste à porter la même robe tous les jours pendant 100 jours. Une autre a sorti une ligne de sous-vêtements qui peuvent être portés plusieurs jours d’affilée sans être lavés. La question qui surgit, c’est bien sur celle de l’hygiène. Les adeptes du mouvement "no wash" utilisent de nombreuses solutions. La BBC a listé l’exposition aux rayons ultraviolets, les UV, l'aération de son jean ou de ses chaussettes à l’air libre?

Certains, pour les plus extrémistes, effectuent une machine tous les six mois pour les plus extrémistes, moins lavés ils dureraient plus longtemps. Réduction ou un moratoire sur le lavage en machine, c’est le débat provoqué par ce mouvement qui se développe. La meilleure approche, conseille le professeur Sumner de l’université de Leeds, c’est un juste équilibre. Si, dit-il, vos vêtements ne sentent rien, ce n’est pas la peine de les laver !