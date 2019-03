En Grande-Bretagne, des feux de forêt comme en plein été et des records de chaleur

Des pompiers tentent d'éteindre un incendie dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 27 février 2018. (OLI SCARFF / AFP)

Même en plein été, les feux de lande ou de forêt ne sont pas fréquents chez nos voisins britanniques. Alors, imaginez la surprise au mois de février. Près d’une dizaine de départs de feu ont été enregistrés entre le 26 et le 28 février 2019, et à peu près dans toutes les parties du pays. Même l’Écosse, la zone la plus au nord et la plus humide, y a eu droit : le feu a ravagé une partie du "siège du roi Arthur", une colline très célèbre qui surplombe Édimbourg. Le Pays de Galles a également été touché : à Glyndyfrdwy, les habitants assurent n’avoir "jamais vu ça en cette saison". En Angleterre, les incendies ont frappé le Sussex dans le sud, et plus encore, dans le nord, la lande de Marsden dans le Peak district et les environs de Saddleworth dans le Yorkshire.

Des dizaines de pompiers ont dû être mobilisés et des dizaines d’hectares de lande ont été détruites. Cela arrive parfois dans cette région, mais seulement en juin ou en juillet. Tous ces incendies sont à présent maîtrisés. Et a priori, aucun n’était d’origine criminelle : il y avait donc bien un lien avec les températures.

Février, mois le plus chaud de l'Histoire du Royaume-Uni

Le mercure a en effet battu des records fin février en Angleterre, encore plus qu’en France, proportionnellement en tout cas. Mardi 26 et mercredi 27 février, il a fait 21 degrés dans les jardins de Kew à Londres, une température jamais enregistrée en février où que ce soit dans tout le pays.

Cette température n’est même pas garantie pendant l’été en Angleterre. Ce mois de février est le plus chaud jamais enregistré en Grande-Bretagne depuis qu’existent les relevés de températures en 1910 ! On a donc vu des gens se baigner dans la Manche ou prendre des bains de soleil dans les parcs, un peu partout dans le pays. Et comme à Paris, cela s’est accompagné à Londres d’un épisode de pollution. Les scientifiques du bureau de la météorologie britannique estiment que le lien est probable entre cette vague de chaleur en février et le réchauffement climatique.

La chaleur a gagné de nombreux pays

La chaleur a d'ailleurs touché de nombreux pays ces derniers jours. Une grande partie de l’Europe occidentale a connu des records de températures pour un hiver : l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, la Suède.

Enfin, à l’autre bout de la planète, l’Australie sort de l’été le plus chaud qu’elle ait jamais connu. Deux degrés au-dessus de la moyenne, c’est énorme. Avec des pics au-dessus de 40°. Et ça continue : il faisait 39 à Melbourne jeudi 28 février, il fera 41 samedi 2 mars à Adélaïde. Non seulement il fait chaud, mais en plus il ne pleut pas : les précipitations sont très en-dessous de la moyenne. Du coup, les pompiers australiens sont très inquiets et ils redoutent de terribles feux de forêt alors que va débuter l’automne, là-bas. Et en Australie aussi, il ne fait guère de doute que l’accentuation de ces phénomènes est liée au réchauffement du climat.