En Espagne, les fabricants de cigarettes vont payer pour les mégots

C'est la conséquence de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur les déchets dans l’espace public.

La facture s’annonce salée pour les fabricants : plus de 150 millions d’euros par an, selon les estimations de la presse espagnole. Concrètement, les fabricants de cigarettes sont désormais tenus par une obligation de nettoyage et de récupération des mégots, jusque dans les égouts et les usines de traitement de l’eau. Ils sont également tenus par une obligation d’informer sur la pollution induite par les résidus des cigarettes. Autrement dit éduquer les consommateurs, leur apprendre à ne pas jeter leurs mégots par terre. Cette nouvelle loi constitue l’application d’une directive européenne sur le principe "pollueur payeur". Le texte visa aussi tous les matériaux en plastique : les pailles, les couverts, les gobelets, les cotons tiges. Mais les mégots sont le symbole le plus emblématique, a fortiori dans un pays, l’Espagne, où la consommation de tabac reste élevée : les fumeurs représentent près du quart de la population totale, à peu près comme en France. C’est au-dessus de la moyenne européenne : 18%. Les Espagnols se disent toutefois favorables à ces mesures assez strictes. Le risque pour les consommateurs de tabac, c’est évidemment que les fabricants répercutent cette facture sur le prix des paquets.

La Catalogne en pointe

La Catalogne, la région de Barcelone, est encore plus active sur le sujet que le reste de l’Espagne. La mairie de Barcelone en particulier a déjà imposé l’interdiction de la cigarette sur une dizaine de plages, après l’avoir testée avec succès l’an dernier sur quatre d’entre elles. La loi prévoit des amendes de 30€ pour les contrevenants. L’interdiction est respectée. La mairie affirme avoir, en un an, réduit de moitié le nombre de mégots jetés en Méditerranée. La Catalogne envisage d’aller plus loin. Elle examine l’hypothèse d’imposer une taxe de 20 centimes par cigarette, pour pouvoir gérer le mégot qui en résulte. 20 centimes, c’est considérable, ça signifierait 4 euros de plus par paquet de 20 ! Le projet n’est pas voté à ce stade. Mais il est révélateur de la détermination croissante sur le sujet. Soit dit en passant, il y a aussi une loi en France sur cette question. Le code pénal prévoit jusqu’à 135€ d’amende pour un jet de mégot sur la place publique. À Paris, la préfecture de police affirme dresser sept verbalisations par jour. C'est relativement peu.

Une forte toxicité pour le milieu marin

Le sujet, avec les mégots, c’est d'abord la pollution marine : un million de tonnes de mégots de cigarettes par an, voilà l’évaluation de la pollution mondiale. Un million de tonnes ! 20.000 tonnes rien qu’en France. Et les mégots sont, plus encore que les sacs ou les poubelles plastique, particulièrement polluants pour les océans. Ils mettent au moins 10 ans à se décomposer et libèrent au passage des substances toxiques : de la nicotine bien sûr, et aussi de l’arsenic, du plomb. Il n’est donc pas illogique que les pollueurs soient les payeurs.