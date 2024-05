Donald Trump, condamné par la justice, est loin d'être isolé mais sur le plan politique et financier

Un monde d'avance Olivier Poujade et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 17h26 et 18h56

Après avoir été jugé 34 fois coupable à son procès pénal à New York, jeudi 30 mai, l'ancien président a clamé son innocence, endossé le rôle de la victime, de l’honnête citoyen persécuté. L’un des premiers réflexes de Donald Trump a été aussi de se tourner vers son public en improvisant une collecte de fonds.

Quelques minutes après le verdict, tous ses partisans, à commencer par les plus fortunés ont reçu dans leur boîte mail ce courrier du candidat républicain : "Ami, est-ce la fin de l'Amérique ? Je viens d'être condamné dans un procès politique truqué de chasse aux sorcières : je n'ai rien fait de mal ! (…) Mais avec votre soutien à ce moment de l'histoire, nous allons reconquérir la Maison Blanche et rendre l'Amérique à nouveau grande !" Et pour conclure ce mail vibrant, en note de bas de page, Donald Trump précise qu’il ne reste plus que quelques jours avant la date limite de sa collecte de fonds mensuelle.

34,8 millions de dollars de dons depuis le verdict

Le résultat ne s'est pas fait attendre. Voilà qu'au lendemain, vendredi 31 mai, son équipe de campagne annonce avoir levé 34,8 millions de dollars chez ses donateurs après le verdict. La cagnotte en ligne est une stratégie classique pour cet homme d’affaires, candidat à la présidentielle américaine, et ça marche plutôt bien !

Depuis février, ses partisans ont levé plus de 2 millions d’euros via la plateforme participative GoFundMe, pour aider Donald Trump à couvrir des frais de justice. C’est une goutte d’eau comparée aux 460 millions d’euros que lui réclament les juges dans d’autres procès. Mais ces dons viennent d’électeurs aux revenus modestes, 50 euros en moyenne par personne, cette initiative spontanée prouve avant tout que la base électorale de l'ancien président est solide.

Les gros portefeuilles de Wall Street aux aguets

Le candidat républicain est néanmoins soutenu par les petits comme par les gros portefeuilles. À Wall Street, le cœur des institutions financières, Trump l’antisystème peut compter sur Scott Bessent, le patron d’un fonds d’investissement. Celui-ci est chargé d’animer le Trump Rally, pour convaincre les plus gros bonnets de soutenir le républicain : "Les investisseurs sont pavloviens, ils sont focalisés sur le 5 novembre. Ils calculent les bénéfices d’une victoire de Trump et de sa politique généralement amicale envers les marchés."

Pour la première fois en avril, le Comité de campagne du républicain à lever plus de fonds que l’équipe de Joe Biden. Le président démocrate disposait malgré tout, jusque-là, d’un montant nettement supérieur : 180 millions de dollars de recette, entre le 1er 2021 et le 30 avril 2024, contre 120 millions pour Trump. Mais certains milliardaires de Wall Street seraient sur le point d’annoncer leur soutien au républicain. Son équipe de campagne espère une déclaration imminente de Bill Ackman, à la tête de plusieurs fonds privés. Steve Schwartzman, PDG de Blackstone, le plus gros fonds d’investissement au monde, l’envisagerait aussi de plus en plus sérieusement.

Ils restent cependant nombreux à s’interroger, à considérer comme gênant le fait de soutenir publiquement un candidat condamné par la justice. Ces mastodontes de la finance sont très prudents, très attentifs aux sondages d’opinion. Pour eux, le seul et unique impératif reste d’être aux côtés du vainqueur sur la ligne d’arrivée.