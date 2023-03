Beaucoup de monde sur les rangs pour récupérer Do Kwon, le fondateur de la cryptomonnaie Terra arrêté au Monténégro

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Ce Sud-coréen accusé de fraude financière a été arrêté dans ce petit pays des Balkans en ex Yougoslavie. C'était l’un des hommes les plus recherchés de la planète et beaucoup de monde aimerait maintenant mettre la main sur lui.

Do Kwon a 31 ans. Il était en cavale depuis 10 mois. Recherché dans 195 pays après la publication d’une "notice rouge" d’Interpol. Fondateur de la plate-forme de cryptomonnaies TerraLabs, il a été interpellé jeudi 23 mars à l’aéroport de Podgorica, la capitale du Monténégro en compagnie de son ex directeur financier Hon Chang Joon. Les deux hommes étaient en possession de faux documents du Costa Rica. Et depuis leur arrestation, une course à l’échalote a démarré pour obtenir leur extradition. La Corée du Sud, le pays d’origine de Do Kwon, le recherche pour violation des règles des marchés financiers.

La Corée du Sud a été la première à dégainer. Le cabinet des procureurs de Séoul annonce l’envoi rapide d’une demande d’extradition au Monténégro. Mais la presse sud-coréenne se demande si Séoul va obtenir gain de cause parce que d’autres pays réclament également Do Kwon. II y a Singapour, où il s’était réfugié après avoir fui la Corée du Sud en mai dernier. Et les États-Unis, qui ont émis dès jeudi dans la soirée, huit chefs d’inculpation contre le trentenaire : fraude boursière, fraude en ligne, fraude en bande organisée. Pour l’instant, Do Kwon et son acolyte, semblent toujours se trouver dans un commissariat à Podgorica, et attendre l’arrivée d’un traducteur sud-coréen, ce qui ne court pas nécessairement les rues au Monténégro.

37 milliards de pertes

Do Kwon est devenu l’un des hommes les plus recherchés de la planète parce qu’il est soupçonné d’avoir dissimulé le véritable fonctionnement de sa plateforme de cryptomonnaies et d’en avoir tiré un enrichissement personnel illégal. En mai 2022, cette plateforme, Terra Labs, s’est effondrée en quelques jours. Les deux monnaies virtuelles sur lesquelles elle reposait, Luna et Terra, ont plongé après une hausse des taux d’intérêt américains. Mais quand je dis plonger, c’est plonger : la Luna est passée d’une valeur de 100 dollars, à une valeur 1 cent : 10.000 fois moins.

Perte nette pour les investisseurs : 37 milliards d’euros, oui 37 milliards. Do Kwon a alors pris la tangente, non sans avoir pris soin si l’on en croit le gendarme boursier américain de retirer pour son usage personnel l’équivalent de 10.000 bitcoins, soit environ 250 millions d’euros au cours actuel. L’affaire a frappé les esprits, d’autant que Do Kwon avait garanti aux investisseurs que ses cryptomonnaies étaient stables, adossées indirectement au dollar. Il y avait visiblement tromperie sur la marchandise.

Le plongeon des cryptomonnaies

Et depuis ce scandale, l’univers des cryptomonnaies va de mal en pis. Le bitcoin a perdu plus de la moitié de sa valeur lors des 15 derniers mois : le cours est passé de 64.000 euros à 26.000. Dans la foulée de Terra Labs, plusieurs sociétés se sont effondrées : la plateforme FTX placée en redressement judiciaire (c’était la deuxième plus grosse bourse d’échange de cryptomonnaies au monde), le fonds d’investissement Three Arrows Capital à Singapour, et aussi d’autres bourses d’échanges comme BlockFi ou Celsisus, des faillites en série. De nombreux soupçons de fraudes visent soient les dirigeants de ces entreprises, soit des intermédiaires véreux. Do Kwon est donc un peu le symbole de cet atterrissage brutal du "monde merveilleux" et un peu illusoire des cryptomonnaies.