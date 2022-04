Au Brésil, Renata Silveira va commenter la rencontre entre deux équipes masculines de football sur TV Globo, une première pour une femme

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Une première aura lieu au Brésil, dans la nuit du 20 au 21 avril, à partir de 2h30 du matin (heure française) : Renata Silveira deviendra la première femme à diriger une équipe de commentateurs de football pour une rencontre masculine sur TV Globo. La journaliste ne commentera certes pas un match de premier plan mais un troisième tour de Coupe du Brésil entre Ceilandia et Botafogo. Mais peu importe : le symbole est bien là car le match sera diffusé en direct et en accès libre sur TV Globo, l’équivalent de TF1 en France.

Remarquée notamment pendant l'Euro 2020

Cette première risque de surprendre quelques téléspectateurs parce que, jusqu’à présent, seuls les hommes étaient aux manettes sur TV Globo. Renata Silveira est âgée de 32 ans, elle a fait des études pour être prof de sport, puis a passé un diplôme de journaliste sportif. Elle a commencé à la radio en 2014 avant de rejoindre la télévision en 2018. Elle était d’abord sur des chaines privées spécialisées, comme Sportv et Foxsports.

Elle s’est fait remarquer rapidement par la qualité de ses commentaires, notamment lors du match de l’Euro 2020 entre la Danemark et la Finlande, durant lequel le joueur danois Christian Eriksen avait été victime d’un malaise spectaculaire. Jusqu'ici, elle n'a donc jamais officié sur la grande télévision brésilienne où les commentateurs sont des super stars avec leur enthousiasme célèbre dans le monde entier. Pourtant, Renata Silveira n’a rien à leur envier dans sa capacité à crier "goooooooooooooooooooooal" !

La troisième femme à percer dans ce milieu

Le milieu du football est très misogyne au Brésil. D’ailleurs, une fois recrutée par TV Globo, Renata Silveira a d’abord dû faire ses armes en commentant des matchs de football d'équipes féminines, comme la Supercoupe il y a deux mois entre Gremio et Corinthians. Elle n’est que la troisième femme à vraiment percer dans ce milieu, après la pionnière Ana Thais Matos et l’ancienne arbitre Fernanda Colombo. Mais ces deux-là n’ont jamais eu la charge de coordonner les commentaires d’un match masculin sur TV Globo.

Dans les équipes de commentateurs, il y a une vraie hiérarchie : il y a d’abord le reporter au bord du terrain ; puis, le "comentarista", qui est un peu le consultant ou l’analyste ; enfin, le poste suprême est celui du "narrador" - le narrateur - qui va raconter le match comme on décrit une fresque, comme on écrit un roman, presque comme on développe une vision de la société. Des femmes comme la précurseure Ana Thais Matos ont accédé au poste de consultant sur TV Globo mais jamais aucune d'entre elles n'avait accédé à celui de narrador, ce maître du jeu, avant ce 20 avril au soir. Si tout se passe bien, Renata Silveira peut raisonnablement espérer commenter les matchs du Brésil à la Coupe du monde de football au Qatar, à la fin de l’année.

Un sport longtemps interdit aux femmes

Si on remonte plus en arrière, la pratique du futebol - comme on dit au Brésil - a été interdite aux femmes dans le pays jusqu’en 1979. Il y avait quand même des matchs, mais un peu sous le manteau dans des terrains vagues. Aujourd’hui encore, les préjugés sont omniprésents. Renata Silveira confiait il y a quelques jours à nos confrères du Monde combien elle continue de "souffrir tous les jours du machisme". Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro n'est pas en reste en matière de misogynie. Paradoxe : plus de 40% des téléspectateurs qui regardent le foot à la télé au Brésil, sont... des femmes !