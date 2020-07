Un été en France. La réserve naturelle du courant d’Huchet, dans les Landes

La réserve naturelle du courant d’Huchet (Landes). (MAXPPP)

Le département des Landes est le deuxième département français par sa superficie. Plus de 100 kilomètres de littoral, de l’embouchure de l’Adour aux portes du bassin d’Arcachon. Des plages immenses pour une quinzaine de stations balnéaires : Hossegor, Seignosse, Soustons ou Vieux-Boucau-les-Bains, pour ne citer qu’elles.

Avec Julien Marquis, président du collectif Patrimoine 2.0, découverte de la réserve naturelle du courant d’Huchet : "C'est un peu le cordon ombilical entre l'étang de Léon et l'océan Atlantique. C'est un lieu qui ne veut pas non plus recevoir énormément de touristes, qui veut rester un peu caché. 618 hectares de parc, c'est un paradis pour beaucoup d'espèces animales, de la loutre au chevreuil, au sanglier et pas mal d'oiseaux aussi. Vous avez des bateliers qui sont sur l'étang de Léon qui vous permettent de découvrir le lieu avec de petites barques de quatre personnes. On appelle ce lieu 'l'Amazonie des Landes'."

Les Landes, ses plages mais aussi ce site naturel fantastique qu’est la réserve du courant d’Huchet. N’hésitez pas à aller à Dax aussi si vous êtes dans le département. C’est la première destination thermale de France mais c’est aussi la ville des fêtes patronales, qui ont lieu autour du 15 août généralement. Elles ont été annulées cette année à cause du coronavirus. Rendez-vous l’année prochaine. En tout cas on l’espère.