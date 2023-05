Pollution : les résidus de plastique envahissent les océans mais aussi les montagnes

Emma Haziza revient chaque samedi sur une actualité autour du climat, de l’environnement, et propose des solutions. Samedi 6 mai, comment en finir avec notre dépendance au plastique ?

Le plastique ne pollue malheureusement pas que les plages et les fonds océaniques. De la Sierra Nevada colombienne jusqu'au Tibet en passant par les Pyrénées et les Alpes, les microplastiques colonisent les sommets montagneux les plus escarpés. Les vents, la pluie charrient ces particules qui rentrent dans le cycle de l'eau naturelle et se retrouvent ainsi en hautes montagnes.

Plus inquiétantes encore, les nanoparticules de plastique que l'on inhale et qui pénètrent à l'intérieur de nos cellules. Des morceaux de plastique infiniment petits que l'on respire tous les jours et dont on ne maîtrise absolument pas l'impact sur notre santé. Sans compter le plastique que l'on boit en bouteille.

Malgré la mise en place de politiques publiques de réduction des déchets, 80% des plastiques émis ne sont pas recyclés et restent sur Terre. Il va falloir apprendre à vivre sans cette matière polluante et qui, de surcroît, est issu du pétrole, une énergie fossile en grande partie responsable du réchauffement climatique.