Brésil : une nouvelle loi menace les peuples autochtones et leurs terres

Un degré de conscience Emma Haziza

Une nouvelle loi adoptée au Brésil aggrave la spoliation des peuples autochtones et de leurs territoires.

Une loi, adoptée mardi 31 mai, remet en question les limites des terres autochtones au Brésil, compromettant ainsi leur protection. Au cours des décennies passées, les peuples autochtones ont déjà été victimes de déplacements forcés, de massacres et de réductions importantes de leurs territoires.

Ce texte, approuvé par 283 voix contre 155, établit que les autochtones n'ont droit qu'aux terres qu'ils occupaient au moment de la promulgation de la Constitution de 1988. Il expose les peuples autochtones à de nombreux dangers. Leurs territoires sont déjà affectés par des barrages, l'orpaillage et l'agrobusiness (élevage de bétail et culture du soja), et la déforestation risque de s'aggraver. Malheureusement, les intérêts économiques semblent prévaloir sur les préoccupations environnementales, malgré les extrêmes climatiques que le monde connaît actuellement.

Les conséquences de cette loi sont désastreuses à plusieurs niveaux. Elles entraînent des pollutions au mercure, des problèmes de santé publique tels que la propagation du paludisme, et une dévastation environnementale. Les peuples autochtones sont en danger, mais il est également crucial pour nous, en tant que consommateurs, de prendre des mesures.

Promouvoir la traçabilité de l'or

Il est important de soutenir les peuples autochtones en cessant d'acheter de l'or provenant de sources néfastes et en favorisant l'utilisation d'or recyclé et de diamants de synthèse. Le gouvernement français peut également agir en promouvant la traçabilité de l'or et en exigeant des certifications pour garantir que l'or provient de sources légales.

La nouvelle loi brésilienne mettant en danger les peuples autochtones et leurs terres est une préoccupation mondiale. En comprenant l'interconnexion des problèmes environnementaux, nous pouvons agir à notre échelle en choisissant des alternatives responsables et en soutenant des mesures de traçabilité. Il est crucial, notamment en France où l'orpaillage illégal est également une préoccupation, de prendre des mesures pour ne pas contribuer à des systèmes dévastateurs sur le plan humain et environnemental.