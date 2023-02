Ukraine, une jeunesse dans la guerre : l'école aux abris (2/5)

Rencontre avec les élèves de l’école numéro 60 de Solomensky, le plus grand quartier résidentiel de Kiev. Dans cet épisode, on découvre aussi que beaucoup ont décidé de mettre leurs études entre parenthèses pour s'investir autrement dans cette guerre.

"Il y a eu jusqu'à 3 alertes aériennes par jour. Parfois, il n'y en a pas. Mais ça arrive trop souvent." Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, à l’école 60 de Solomensky, un quartier de Kiev, les élèves connaissent parfaitement le protocole. Au son des alertes, ils descendent dans l'abri prévu pour les accueillir au sous-sol. Dans ce deuxième épisode, Franck Ballanger et Thomas Sellin découvrent le quotidien des 300 élèves de 6 à 17 ans qui se rendent à l'école actuellement. Ils ont recueilli le témoignage de victimes collatérales de cette guerre.

>> Guerre en Ukraine : suivez notre direct

Enfin, des étudiants ont mis leur vie et leurs études presque entre parenthèses pour participer à l'effort de guerre.

"Ukraine, une jeunesse dans la guerre", un podcast franceinfo de Franck Ballanger et Thomas Sellin, à retrouver sur le site de franceinfo, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme Apple podcasts, Podcast Addict, Spotify, ou Deezer.

Réalisation et mixage : Pauline Pennanec’h et Frédérick Vigneau

Traduction : Alina Zamirovskaya

Création sonore : Bruno Carpentier, Hervé Bouley

Rédaction en chef : Pauline Pennanec’h

Et merci à toutes celles et ceux qui ont accepté d'apporter leurs témoignages.