Ukraine, une jeunesse dans la guerre : l'amour à l’épreuve (5/5) écouter

Depuis un an, de nombreux Ukrainiens s’unissent pour envoyer un message d’espoir : dire que la vie continue, qu’il faut encore croire à l’amour. Les destins croisés de Christina, Liana, Anissya, et de celui d’Andreï, qui a tout perdu à cause de la guerre.

Article rédigé par Thomas Sellin - Pauline Pennanec'h - Franck Ballanger Radio France

Temps de lecture : 1 min.

Ukraine, une jeunesse dans la guerre : l'amour à l’épreuve (5/5) (MAXIME BARDOU / RADIO FRANCE)

Quel rapport la jeunesse a-t-elle à l'amour ? En Ukraine, le nombre de mariages n’a fait qu’augmenter avec la guerre. À Kiev, 9120 mariages ont été enregistrés en cinq mois, soit presque neuf fois de plus que les 1110 cérémonies qui ont eu lieu au cours de la même période en 2021. Derrière ce geste symbolique, un signe d'espoir pour certains, mais pour d'autres, ces couples se préparent à ne pas se revoir. >> "Il faisait moins d'un kilo quand il est né" : à Kharkiv, les femmes ukrainiennes subissent les effets de la guerre pendant leur grossesse Dans ce dernier épisode, Liana, Christina, Andreï, Artium et Anyssia témoignent de leur rapport à l'amour en temps de guerre. “Ukraine, une jeunesse dans la guerre", un podcast franceinfo de Franck Ballanger et Thomas Sellin, à retrouver sur le site de franceinfo, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme Apple podcasts, Podcast Addict, Spotify, ou Deezer.

Réalisation et mixage : Pauline Pennanec’h et Frédérick Vigneau

Traduction : Alina Zamirovskaya

Création sonore : Bruno Carpentier, Hervé Bouley

Rédaction en chef : Pauline Pennanec’h

Et merci à toutes celles et ceux qui ont accepté d'apporter leurs témoignages.