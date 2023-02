Ukraine, une jeunesse dans la guerre : Kiev, l’envie de vivre (1/5)

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine il y a un an, la guerre rythme la vie quotidienne des habitants de Kiev, entre les coupures d’électricité, les alertes, l’inflation... Quelle vie pour la jeunesse restée sur place ?

Au début de l’invasion russe en Ukraine, Kiev était sur le point de tomber, mais la ville a résisté. Aujourd’hui, ce n’est pas Bakhmout, Kharkiv ou bien Kramatorsk, mais, à Kiev, c’est toujours la guerre qui rythme la vie des gens, la vie de ceux qui font tourner le pays.

>> Guerre en Ukraine : à quoi ressemble le quotidien des jeunes ? Le Talk franceinfo avec Franck Ballanger et Thomas Sellin



Dans ce premier épisode, Franck Ballanger, journaliste à la rédaction internationale de Radio France, raconte la vie de famille d’Olenna et Pavlov, leurs inquiétudes pour leur petite fille de 4 ans. Tous deux ont fait le choix de rester à Kiev. Rencontre avec Anissya, une jeune mère de deux enfants, qui a trouvé son exutoire dans la lutte, un sport qu’elle pratique avec passion. Dans les bars, les habitants ont voulu recréer du lien, ne pas parler de la guerre, faire nation tous ensemble. Leur attachement à leur culture, leur langue se ressent jusque dans les spectacles d’humour, grâce au stand-up. Sur scène, les comédiens comme Maxim rient de la guerre.

"Ukraine, une jeunesse dans la guerre", un podcast franceinfo de Franck Ballanger et Thomas Sellin, à retrouver sur le site de franceinfo, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme Apple podcasts, Podcast Addict, Spotify, ou Deezer.

Réalisation et mixage : Pauline Pennanec’h et Frédérick Vigneau

Traduction : Alina Zamirovskaya

Création sonore : Bruno Carpentier, Hervé Bouley

Rédaction en chef : Pauline Pennanec’h

Et merci à toutes celles et ceux qui ont accepté d'apporter leurs témoignages.