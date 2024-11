Vendée Globe : Michel Desjoyeaux, Yves Parlier, Xavier Beauvois et le groupe de chants marins Force 5

Ce vendredi 8 novembre, Tout Public plonge dans l'aventure du Vendée Globe, à la rencontre des marins Michel Desjoyeaux et Yves Parlier, le succès du jeu de simulation "Virtual Regatta" avec Xavier Beauvois pour "La Vallée des fous", et le groupe de chants marins Force 5.

Pour ce Tout Public Spécial Océan, entretien sur le ponton du port des Sables d’Olonne avec deux skippeurs stars du Vendée Globe, Michel Desjoyeaux et Yves Parlier, à deux jours du départ de cette édition 2024. Michel Desjoyeaux, seul participant à avoir fini deux fois vainqueur du Vendée Globe lors des éditions 2000-2001 et 2008-2009, revient au micro de Tout Public sur ce que signifie pour lui cette expérience en mer. "Tous les moments sont du bonheur : le fait d'avoir plein de monde qui vient apporter son soutien, admiratif de ce que ces 40 marins vont faire pendant trois mois, avec une petite part d'inconnu… et puis souvent avec une part de rêve, aussi, explique-t-il. C'est de la passion d'abord, c'est de l'humain, on parle beaucoup de technique et tout ça, mais en fait, c'est accessoire."

Le Vendée Globe, c’est donc une aventure humaine, mais aussi difficile, faite de naufrage et d’avaries. Ce fut le cas en 2000 pour le skippeur Yves Parlier, qui, alors que son mât se casse, décide de le réparer lui-même, en solitaire, et de ne pas abandonner. Il finira ainsi par terminer le parcours, arrivant 13e de cette édition ; un épisode qui a marqué l’histoire du Vendée Globe. Yves Parlier se souvient de ce moment où il a dû reconstituer son mât et le redresser sur son embarcation, "tout ça avec 200 grammes de colle et beaucoup d'huile de coude", dit-il avec humour. L’histoire éprouvante du marin a par ailleurs été adaptée dans le téléfilm Seul, où Yves Parlier est incarné par l’acteur Samuel Le Bihan, diffusé par France TV il y a quelques jours, et disponible ici.

Le Vendée Globe en virtuel

Le Vendée Globe est aussi source d’inspiration sur les écrans, comme en témoigne le jeu de simulation sur ordinateur "Virtual Regatta", la course virtuelle du Vendée Globe, qui a conquis un total d’1 million de joueurs en ligne. Le jeu a même donné lieu à un film, La Vallée des Fous de Xavier Beauvois, où Jean-Paul Rouve incarne un passionné de voile, qui décide de réaliser le Vendée Globe… en ligne, en s’inscrivant à "Virtual Regatta". Voulant se mettre dans les conditions réelles de la course, il s’isole pendant trois mois sur son bateau dans son jardin.

"Je pense que tout sport confondus, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est faire le tour du monde seul, sans escale, sans assistance. Il faut être un ingénieur, être un grand marin, être intelligent, être bricoleur..." Xavier Beauvois franceinfo

Le réalisateur admet par ailleurs être "totalement accro" au jeu depuis des années maintenant. Un jeu addictif, qui en dit long sur le succès du Vendée Globe auprès du public.

La voile et la chanson, une longue histoire

Enfin, comment parler de la voile sans parler des chants marins, qui accompagnent les hommes qui prennent la mer depuis toujours ? C'est tout naturellement que Tout Public accueille le groupe de chants marins Force 5, entré depuis peu au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Les membres du groupe Jean-Marc Pourchasse et Bernard Chotard reviennent sur les origines des chants marins, et de leur importance dans la vie des matelots. "À l'origine, les chants marins permettaient de chasser la mélancolie à l'époque où la marine à voile partait en mer pour longtemps, durée pendant laquelle ils étaient séparés de leur famille. C'était dur, et les mélodies étaient là pour ça, pour calmer la mélancolie, et par ailleurs pour fédérer des énergies et rythmer le travail", racontent les chanteurs. Une musique qui a su s’adapter au fil du temps, avec des airs plus modernes qui y ont été incorporés, expliquent les deux hommes.

Une émission avec la participation de Catherine Pottier, présentatrice de la chronique Au fil de l’eau sur franceinfo, et Olivier Emond, chef du service océan, science, environnement de franceinfo.